Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Geyikbayırı Mahallesi'nde, yeni kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) için başlatılan enerji nakil hattı çalışmaları bölgede endişe yarattı. Güzle mevkiinde inşa edilen santralin elektriğini taşıyacak hattın yaklaşık 3,5 kilometrelik kısmının, dünyaca ünlü kaya tırmanış rotalarından geçmesi tepkilere neden oldu. Geyikbayırı Yaşam Platformu'nun aktardığına göre, proje için kapsamlı bir Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci yürütülmedi ve yerel halk çalışmalardan inşaat başlayınca haberdar oldu.

Platform yöneticileri, Tahtakale Spot Gıda Sanayi GES A.Ş. tarafından yürütülen projenin gerekli izinleri büyük ölçüde aldığını belirtti. Ancak enerji iletim direklerinin ve tellerinin tırmanış sektörlerinin hemen yanına yerleştirilmesinin doğal peyzajı bozacağı ifade ediliyor. Açıklamada, binin üzerinde tırmanış rotasına sahip olan bölgenin doğal yapısının zarar görmesi halinde, uluslararası sporcuların Avrupa'daki alternatif alanlara yönelebileceği uyarısı yapıldı.

PLATFORMUN ÇÖZÜM ÖNERİSİ NEDİR?

Yenilenebilir enerji yatırımlarına prensipte karşı olmadıklarını vurgulayan Geyikbayırı Yaşam Platformu, itirazlarının sadece seçilen güzergaha yönelik olduğunun altını çiziyor. Çözüm olarak, hattın tırmanış alanlarını ve doğal dokuyu etkileyen 3,5 kilometrelik bölümü için alternatif bir rota belirlenmesi öneriliyor. Bunun mümkün olmaması durumunda ise söz konusu kesimde yer altı kablolama yöntemine geçilmesi talep ediliyor. Platform, proje sahibi şirketin geri dönüşü olmayan bir tahribat yaşanmadan bu kritik alandaki çalışmalara ara vermesini bekliyor.

GEYİKBAYIRI TIRMANIŞ TURİZMİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Geyikbayırı, uygun kış iklimi ve nitelikli kireçtaşı kayalıklarıyla sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en önemli kış tırmanış merkezleri arasında gösteriliyor. Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden on binlerce sporcuyu ağırlayan bölge, kamp alanlarından rehberlik hizmetlerine kadar yerel ekonomiye ciddi bir döviz girdisi sağlıyor. Uluslararası doğa sporları turizminde destinasyonun bozulmamış doğal karakteri, sporcuların bölgeyi tercih etme sebeplerinin başında geliyor.

Konunun çözümü için resmi adımlar da atılmaya başlandı. Platform üyeleri, Konyaaltı Kaymakamlığı ile görüşmeler yaptıklarını ve Antalya Valiliği başta olmak üzere ilgili kurumlara yazılı başvuruda bulunduklarını duyurdu. Yapılan resmi başvurularda, Geyikbayırı'nın korunmasının sadece bölge sakinlerinin değil, Antalya turizminin ortak meselesi olduğu vurgulanarak kamu kurumlarından mevcut kararlarını yeniden değerlendirmeleri istendi.