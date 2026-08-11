Alanya'nın dünyaca ünlü Damlataş Sahili'nde kaydedilen çevre kirliliği görüntüleri, ilçedeki altyapı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. AK Parti Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Kemal Yüzbaşıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada mevcut duruma tepki gösterdi.

Yüzbaşıoğlu'nun aktardığına göre, sahil bandında ortaya çıkan ve eleştirilere neden olan manzara, ilçenin en temel çevre probleminin arıtma yetersizliği olduğunu kanıtlıyor. Söz konusu kirliliği Kurbağalıdere'ye benzeten Yüzbaşıoğlu, bu durumun yetersiz açıklamalarla geçiştirilmemesi gerektiğini belirtti.

ÇÖZÜM İÇİN HANGİ ADIMLAR BEKLENİYOR?

Yetkililerin arıtma tesislerinin kapasite ve işleyişiyle acilen ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan Yüzbaşıoğlu, konunun farklı gündem maddeleriyle örtbas edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Gerekli adımların atılmaması halinde, çocukların ve vatandaşların güvenle girebileceği temiz bir deniz alanının kalmayacağı uyarısında bulundu.

TURİZM VE ÇEVRE DENGESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Mavi bayraklı plajlarıyla öne çıkan Alanya'da, arıtma altyapısının yeterliliği ilçe gündeminde yakından takip ediliyor. Turizm ekonomisinin temelini oluşturan deniz suyunun temiz kalması, hem bölge halkının sağlığı hem de ilçenin uluslararası turizm pazarındaki marka değeri açısından kritik bir rol üstleniyor.