Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışının kritik haftalarından biri daha geliyor. Fenerbahçe, 27. hafta mücadelesinde sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Son haftalarda puan kayıpları yaşayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmak için bu maçı kazanmak zorunda. Taraftarın gözü ise “Fenerbahçe Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorusunun cevabında.

FENERBAHÇE-GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe – Gaziantep FK karşılaşması 17 Mart Salı akşamı saat 20.00’de oynanacak.

Mücadele İstanbul Kadıköy’deki Chobani Stadı’nda gerçekleşecek.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe – Gaziantep FK karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin yayıncı kuruluşun platformlarına abone olması gerekiyor.

ŞİFRESİZ YAYIN VAR MI?

Karşılaşmanın Türkiye’de resmi ve yasal bir şifresiz yayını bulunmuyor. Süper Lig yayın hakları beIN Sports’ta olduğu için maç yalnızca platform üzerinden izlenebiliyor.

Ancak bazı spor siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden Fenerbahçe Gaziantep FK canlı anlatım ve anlık skor takibi yapılabiliyor.

FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK VAR

Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Öte yandan cezalı olduğu için son maçta oynamayan kaleci Ederson ise Gaziantep karşılaşmasıyla birlikte yeniden takıma dönecek.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde görev yapamayacak.

Şampiyonluk yarışının kritik haftasında Kadıköy’de oynanacak mücadele, hem puan tablosu hem de zirve dengesi açısından büyük önem taşıyor.