İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, İzmir ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda, organize suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Coşkun Necati Arabacı ile bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı. Düzenlenen operasyon sonucunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 780 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Soruşturma dosyasında, uluslararası alanda "Hells Angels" (Cehennem Melekleri) olarak bilinen yapının Türkiye uzantısına yönelik ağır suçlamalar yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelilerin kasten öldürme, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama eylemlerine karıştıkları bildirildi. Ekiplerin incelemelerinde, örgüt üyelerinin kriptolu haberleşme programı "Sky-Ecc" üzerinden iletişim kurduğu tespit edildi.

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU AĞI VE ELE GEÇİRİLENLER

Kriptolu yazışmaların çözümlenmesiyle, örgütün dünya genelinde 1 tonun üzerinde uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiği delillendirildi. Resmi makamların yayımladığı verilere göre, Almanya'da 100 kilogram esrar, Brezilya'da 890 kilogram kokain ve İspanya'da 84 kilo 400 gram esrarın bu suç ağıyla bağlantılı olduğu aktarıldı. Operasyon kapsamında el konulan 780 milyon liralık varlıkların arasında 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ile 8 şirket ve ortaklık payı bulunuyor. Ayrıca, yurt dışında olduğu belirlenen 6 örgüt mensubu için uluslararası düzeyde kırmızı bülten çalışması başlatıldığı duyuruldu.

ALANYA GİBİ TURİZM BÖLGELERİ İÇİN OLASI YANSIMALAR

Uluslararası bağlantıları olan bu tür geniş çaplı suç örgütlerinin çökertilmesi, özellikle kıyı şeridindeki turizm merkezlerinin güvenliği açısından yakından takip ediliyor. Alanya gibi yabancı yerleşimcilerin ve yoğun turist nüfusunun bulunduğu bölgelerde, kara para aklama ve uyuşturucu trafiğine yönelik ulusal çaplı bu müdahalelerin, yerel asayişe olumlu yönde etki etmesi muhtemel bir sonuç olarak değerlendiriliyor. Turizm ekonomisinin temel taşı olan genel güvenlik algısı, bu tür sınır aşan suç ağlarına vurulan darbelerle daha da güçleniyor.

Daha önce Almanya'da suç örgütü kurmak ve insan kaçakçılığı gibi suçlardan hapis yatan Coşkun Necati Arabacı, son olarak 5 Ekim 2025'te Sırbistan'dan Türkiye'ye giriş yaparken gözaltına alınmıştı. Hakkında verilen tahliye kararının ardından savcılığın itirazı üzerine 8 Kasım 2025'te yeniden tutuklanan Arabacı için 35 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiği bildirildi.