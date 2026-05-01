Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde 11 yıl önce, 2015 yılında kaybolan Mehmet Çetin'e ait olduğu tespit edilen kafatası, Burdur'da boş bir arazide bulundu. Mart ayında bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edilen kalıntılar üzerinde yapılan adli tıp incelemeleri sonucunda, Çetin'in ailesinden alınan DNA örnekleriyle kesin eşleşme sağlandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya göre, kimlik tespitinin ardından cinayetin aydınlatılması amacıyla Isparta ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

SORUŞTURMADA KİMLER TUTUKLANDI?

Operasyonlar kapsamında Mehmet Çetin'in eski eşi Derya K., arkadaşı Bayram A. ve Bekir B. gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Bayram A., kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski eş Derya K. da itirazlar üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bekir B. ise adli kontrol şartıyla serbest kalırken, halihazırda cezaevinde bulunan T.G. ve M.K. isimli hükümlüler de dosyaya dahil edildi.

BÖLGESEL ASAYİŞ SÜRECİ ALANYA'DA NASIL YANKILANDI?

Antalya ve Alanya kamuoyunun da yakından takip ettiği bu tür bölgesel adli vakalar, iller arası emniyet koordinasyonunun ve gelişmiş DNA teknolojilerinin faili meçhul dosyaların aydınlatılmasındaki önemini gösteriyor. Batı Akdeniz havzasındaki komşu illerde çözülen cinayet dosyaları, bölgedeki genel güvenlik ve adalet algısı açısından dikkat çekiyor.

Dosya kapsamında oluşturulan özel ekip, olayın tüm yönlerini açığa çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor. Yetkililerin aktardığına göre, Mehmet Çetin'in şu ana kadar yalnızca kafatasına ulaşılırken, kayıp vücudun diğer bölümlerini bulmaya yönelik arama faaliyetleri kesintisiz sürdürülüyor.