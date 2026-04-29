Antalya'da pazar günü oynanacak Antalyaspor-Alanyaspor karşılaşması öncesinde ulaşım planlaması tartışmalara neden oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin maça gidecek Antalyaspor taraftarları için tüm ilçelerden ücretsiz otobüs seferleri düzenleme kararı alması, Alanya cephesinde rahatsızlık yarattı.

AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu uygulamanın Süper Lig'deki diğer temsilci Alanyaspor'u kapsamaması çifte standart olarak değerlendirildi. Parti yetkilileri, Alanyaspor'un da Antalya'nın bir değeri olduğunu hatırlatarak yetkililere eşitlik çağrısında bulundu.

TESİSLEŞME SÜRECİ HATIRLATILDI

Açıklamada, eski başkan Menderes Türel döneminin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin turuncu yeşilli kulübe somut bir katkı sağlamadığı iddia edildi. Özellikle geçmişte temeli atılan tesisler için sağlanan imkanların geri çekildiği, tahsis süreçlerinde sorumlulukların yerine getirilmediği ve seçim döneminde verilen sözlerin tutulmadığı aktarıldı.

SİYASİLERE SESSİZLİK ELEŞTİRİSİ

Alanya'nın Süper Lig'deki marka değerine dikkat çekilen metinde, maçlarda tribünlerde yer alan CHP'li milletvekillerinin bu ulaşım eşitsizliğine sessiz kalması eleştiri konusu yapıldı. Şehrin ortak değeri olan kulübün günübirlik söylemlerle değil, sürdürülebilir ve somut adımlarla desteklenmesi gerektiği bildirildi. İlgili açıklamada, Alanya'nın sadece bir ilçe değil kente değer katan güçlü bir irade olduğu vurgulanarak, yerel dinamiklerin göz ardı edilmemesi gerektiği mesajı verildi.