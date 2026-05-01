Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşacak. Bu verilerin yayımlanmasıyla birlikte, mayıs ayında sözleşmesi yenilenecek konut ve iş yerleri için uygulanabilecek yasal kira artış oranı da resmiyet kazanacak.

Geçtiğimiz ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda ise yüzde 30,87 oranında artış göstermişti. TÜİK tarafından yayımlanan bu rakamlar doğrultusunda, nisan ayı kira yenilemelerinde yasal üst sınır olan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,82 olarak uygulanmıştı. Bir önceki ay olan mart döneminde ise tavan zam oranı yüzde 33,39 seviyesindeydi.

ALANYA KİRA PİYASASINDA GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte hareketliliğin arttığı Alanya emlak piyasasında, yeni zam oranlarının olası yansımaları yakından takip ediliyor. Yabancı yerleşimciler ve turizm çalışanlarının oluşturduğu kiralık konut talebi döngüsünde, ev sahipleri ve kiracılar yeni dönem sözleşmelerini yasal sınırlar çerçevesinde şekillendirmek için pazartesi günü açıklanacak resmi oranlara odaklandı.

KİRA ARTIŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre, konut ve iş yeri kira artışları bir önceki kira yılında TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. 1 Temmuz 2024 tarihinde kaldırılan yüzde 25'lik sabit zam uygulamasının ardından oranlar tamamen TÜFE'ye endekslendi.

Mevcut yasalara göre, sözleşmede farklı bir oran belirtilse dahi TÜFE ortalamasının üzerindeki artış talepleri yasal olarak geçersiz sayılıyor. Örneğin, mevcut kirası 10.000 TL olan bir mülk için 12 aylık TÜFE ortalamasının yüzde 43,23 olduğu varsayıldığında, yasal artış miktarı 4.323 TL olarak hesaplanıyor ve yeni kira bedeli en fazla 14.323 TL olabiliyor.

SÖZLEŞMELERDEKİ TEFE-ÜFE DETAYI

2019 yılında yapılan yasal düzenlemeyle birlikte kira artışlarında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yerine Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) baz alınmaya başlandı. Eski tarihli bazı kira sözleşmelerinde yer alan 'TEFE-ÜFE ortalaması' maddesi, hesaplanan oranın güncel TÜFE yasal sınırını aşması durumunda geçersiz kalıyor. Bu tür durumlarda da kiracıyı koruyan yasal üst sınır olan 12 aylık TÜFE ortalaması uygulanmak zorunda.