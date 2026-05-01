Jeopolitik riskler ve İran kaynaklı savaş gerilimi, 2026 turizm sezonuna hazırlanan Türkiye genelinde rezervasyonları olumsuz etkiliyor. Resmi verilere dayandırılan açıklamalara göre, yılın ilk çeyreğinde ziyaretçi sayısı artsa da yaz sezonuna yönelik talep belirsizliği sektörü endişelendiriyor.

Açıklanan rakamlara göre, mart ayında yabancı ziyaretçi sayısı yıllık bazda yüzde 5 artarak 2,46 milyona ulaştı. 2026'nın ilk çeyreğinde ise toplam turist sayısı yüzde 2,2 artışla 6,84 milyon, turizm gelirleri de yüzde 4,2 yükselişle 9,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Buna rağmen turizmciler, ikinci çeyrek itibarıyla krizin asıl faturasının ortaya çıkacağını aktardı.

FİYATLARDA YÜZDE 25 İNDİRİM

Daralan talebi yeniden canlandırmak isteyen konaklama tesisleri, fiyat politikalarında zorunlu bir değişime gitti. Sektör temsilcilerinin aktardığına göre, oteller fiyatlarda yüzde 20 ile yüzde 25 arasında indirim uygularken, bazı işletmeler nakit döngüsünü sağlamak için maliyetinin altında satış yapmaya başladı. Mart ayı başında tur operatörlerinde yarı yarıya düşen rezervasyonların, bu indirimler sayesinde ancak sınırlı bir toparlanma gösterdiği bildirildi.

ALANYA TURİZMİNE OLASI YANSIMALARI

Ana kaynak pazarlardan gelen veriler, özellikle turizmin kalesi Antalya ve Alanya bölgesi için yakından takip ediliyor. Almanca konuşulan Avrupa ülkelerinden gelen rezervasyonlarda yaklaşık yüzde 5 oranında bir gerileme yaşandığı açıklandı. Avrupalı turistin yoğunlukta olduğu Alanya pazarında, bu talep kırılganlığının yaz sezonunda yerel esnaf ve konaklama tesisleri üzerinde muhtemel etkileri olabileceği değerlendiriliyor.

68 MİLYAR DOLARLIK HEDEF RİSK ALTINDA

Türkiye, 2025 yılını 65,2 milyar dolar gelirle kapatmış ve savaş öncesinde 2026 için 68 milyar dolarlık hedef belirlemişti. Uzmanlara göre, mevcut jeopolitik tablo bu hedefin yakalanmasını zorlaştırıyor. Turizm gelirlerindeki olası bir düşüşün, artan enerji maliyetleriyle birleşerek ülke ekonomisinde cari denge üzerinde ek baskı yaratabileceği öngörüldü.