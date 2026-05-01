ABD'nin New York kenti Queens bölgesinde perşembe günü saat 03.00 sularında aile içi şiddet ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin müdahalesi sırasında bir evde büyük çaplı patlama yaşandı. Yetkililerin açıklamasına göre, olay sonucunda evi patlatan şüpheli hayatını kaybederken, 8 polis memuru ve 4 sivil yaralandı.

Hakkında daha önce üç kez uzaklaştırma kararı bulunan 50 yaşındaki şüpheli Anroop Parasram'ın, ayrı yaşadığı eşinin evine alkollü şekilde ve elinde bıçakla girdiği aktarıldı. İçinde ne olduğu bilinmeyen bidonlarla binaya giren şüpheliden kaçan eşi, kızı ve torunları sokağa çıkarak güvenlik güçlerine sığındı.

GAZ KOKUSU VE PATLAMA ANI

Olay yerine ulaşan ekiplerin binadan gelen yoğun gaz kokusunu fark ettiği bildirildi. Şüphelinin eşinden bodrum katının anahtarlarını alan polis memurlarının içeri girmeye çalıştığı esnada bina büyük bir gürültüyle infilak etti. Emniyet yetkilileri, Parasram'ın bodrum katta kendisini ateşe vererek patlamayı kasıtlı olarak tetiklediğini değerlendiriyor.

Patlamanın şiddetiyle çevreye savrulan 8 polis memurunun görüntüleri vücut kameralarına yansıdı. Yangın, yaklaşık 300 itfaiye ve acil sağlık personelinin müdahalesiyle söndürüldü. Enkazda bulunan tek cesedin şüpheliye ait olduğu, yaralanan polis ve sivillerin durumunun ise iyi olduğu açıklandı.

ERKEN TAHLİYENİN ÖNEMİ VE YEREL YANSIMALAR

Binada yaşayan 11 kişinin olaydan hemen önce tahliye edilmiş olması olası can kayıplarının artmasını engelledi.