Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un İstanbul AKM'de açıkladığı verilere göre, Türkiye 2026 yılının ilk çeyreğinde 9 milyon 219 bin ziyaretçi ağırlayarak 9 milyar 896 milyon dolar turizm geliri elde etti. Jeopolitik dalgalanmalara rağmen elde edilen bu büyüme, turizm sektörünün krizlere karşı direncini ortaya koydu. Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemindeki 8 milyon 844 bin seviyesinden yukarı ivmelenirken, turizm geliri de 9 milyar 494 milyon dolardan yüzde 4,2 oranında artış gösterdi.

Bakanlığın paylaştığı aylık verilere göre, Ocak 2026'da turist sayısı yüzde 6,1 artışla 3 milyon 131 bine ulaştı. Şubat ayında Ramazan ayının etkisiyle yüzde 1,7'lik küçük bir düşüş yaşanarak 2 milyon 848 bin rakamı kaydedildi. Mart ayında ise bölgesel çatışmaların gölgesine rağmen yüzde 8,2 artışla 3 milyon 240 bin ziyaretçi ağırlandı.

KİŞİ BAŞI GECELİK HARCAMA 119 DOLAR

Yabancı ziyaretçilerin gecelik harcama tutarı 116 dolardan 119 dolara yükselirken, tüm ziyaretçilerde ortalama harcama 102 dolar seviyesinde gerçekleşti. Yıl sonu ortalama harcama hedefi ise 103 dolar olarak belirlendi. Yurt dışında yaşayan vatandaşların harcaması da yüzde 7 oranında artarak 67 dolardan 72 dolara çıktı. 2025 yılını 64 milyon ziyaretçi ve 65 milyar 200 milyon dolar gelirle kapatan Türkiye, yeni yılın ilk çeyreğinde en çok turisti 678 bin kişiyle Almanya'dan çekti. Almanya'yı 651 bin ziyaretçiyle Rusya Federasyonu izledi.

ALANYA İÇİN ALMANYA VE RUSYA ETKİSİ

Açıklanan ulusal veriler, bölge turizminin lokomotiflerinden Alanya'daki sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Almanya ve Rusya'nın Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında zirveyi paylaşması, Alanya'nın ana hedef pazarlarıyla doğrudan örtüşüyor. İlk çeyrekte kaydedilen bu istikrarlı artışın, ilçedeki yaz sezonu doluluk oranlarına ve yerel esnafın ticari hacmine olumlu yansıması muhtemel görünüyor.

KÜRESEL ORGANİZASYONLAR VE İKİNCİ ÇEYREK

Bakan Ersoy'un aktardığına göre, 17-19

Nisan tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, NATO

Zirvesi ve COP31 gibi uluslararası etkinlikler tanıtım stratejisinde kritik rol oynuyor. Formula 1 yarışlarının ilk dört günde 50'den fazla ülkede 2 bini aşkın haberle 650 milyon erişim ve sosyal medyada 200 milyona yakın etkileşim sağlaması, Türkiye'nin küresel görünürlüğünü pekiştirdi. İkinci çeyrekte enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle son dakika rezervasyonlarının artması beklenirken, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ana pazarlardaki çalışmalarını iki katına çıkardığını duyurdu.