Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından İstanbul'dan ayrılan teknik direktör Domenico Tedesco, Almanya'da sürpriz bir manzarayla karşılaştı. Spor basınında yayımlanan haberlere göre, ülkesine dönen Alman çalıştırıcıyı havalimanında sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarla bekliyordu.

İstanbul'dan ayrılışı sırasında da yoğun bir ilgiyle uğurlanan tecrübeli spor adamı, Almanya'daki bu karşılama esnasında duygusal anlar yaşadı. Havalimanı çıkışında kendisini destekleyen gruba yönelen Tedesco'nun, beklemediği bu ilgi üzerine taraftarlara özel olarak teşekkür ettiği aktarıldı.

ALMANYA'DAKİ KARŞILAMA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Sarı-lacivertli taraftarların organize ettiği bu buluşma, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Hem Türkiye'deki veda anındaki görüntüler hem de yurtdışındaki bu karşılama, taraftar grubunun ayrılan teknik direktörlerine duyduğu vefayı bir kez daha gözler önüne serdi.

ALANYA'DAKİ SPOR KAMUOYU NASIL YORUMLUYOR?

Alanya gibi çok sayıda yerleşik yabancının yaşadığı ve futbol kültürünün yoğun hissedildiği bölgelerde de bu tür yurtdışı taraftar organizasyonları yakından takip ediliyor. Özellikle ilçedeki sporseverler ve taraftar dernekleri, Avrupa'daki gurbetçi vatandaşların kulüp aidiyetini gösteren bu gelişmeleri ilgiyle karşılıyor. Futbolun uluslararası sınırları aşan birleştirici gücü, gurbetçi taraftarların bu tarz spontane organizasyonlarıyla yerel düzeyde de dikkat çekmeye devam ediyor.