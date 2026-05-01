Alanya trafiğinin ana omurgasını oluşturan ve 3 Kasım'dan bu yana kapalı olan Atatürk Caddesi'nde nefesler tutuldu. Şehrin kalbindeki ulaşıma adeta kilit vuran dev alt ve üstyapı yenileme çalışmalarında sona gelindi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Belediye Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu ve Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar ile birlikte sahaya inerek açılış öncesi son rötuşları yerinde denetledi.

DEV YATIRIMLA ALTYAPI KRİZİ TARİH OLDU

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kavşağı ile Atatürk Anıtı arasındaki kritik bölümün tamamlanmasıyla, bölgedeki kronik altyapı sorunları tamamen çözüldü. Toplamda 6,5 kilometrelik devasa bir yatırım ağını kapsayan güzergâhta, 61 bin metrekarelik alana tam 15 bin ton sıcak asfalt döküldü. Yıllardır süregelen su, kanalizasyon, elektrik ve doğalgaz hatlarındaki kriz riskini sıfıra indiren projeyle ilgili konuşan Başkan Özçelik, günübirlik çözümler yerine eksiksiz bir planlamayla şehrin altyapısını baştan aşağı yenilediklerini vurguladı.

3 MAYIS'TA TRAFİK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLÜYOR

Bölge esnafı ve vatandaşların aylardır merakla beklediği o tarihi açıklayan Başkan Özçelik, caddenin 3 Mayıs Pazar günü yeniden araç trafiğine açılacağını müjdeledi. Zorlu sürecin geride kaldığını belirten Özçelik, “Vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı sunuyoruz. Emek verdik, ödün verdik ama nihayet bitirdik. Kiminle konuştuysak, ‘Evet eziyet çektik ama sonu iyi oldu’ diyorlar” sözleriyle yaşanan mağduriyetlerin yerini memnuniyete bıraktığına dikkat çekti.

GECE 3'E KADAR SÜREN MESAİYE TEŞEKKÜR

Sahadaki zorlu çalışma şartlarına da değinen Başkan Özçelik, yağmur çamur demeden gece saat 03:00'lere kadar ter döken belediye personeline özel olarak teşekkür etti. Aylardır toz ve gürültüyle mücadele eden bölge esnafından helallik isteyen Özçelik, "Bu işler büyük fedakârlıklarla oluyor. Proje tamamlandığında ortaya çıkan bu güzel sonuç kentimiz için çok faydalı olacak. Şimdiden Alanya’mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.