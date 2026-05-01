Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon verileri, milyonlarca kamu çalışanı ve memur emeklisinin Temmuz 2026 maaş zamları için belirleyici olmaya başladı. Yeniçağ'ın aktardığı habere göre, yılın ilk çeyreğinde oluşan kümülatif enflasyon farkı, memur maaşı hesaplamalarının temelini oluşturdu.

TÜİK verilerine göre Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 30,87, aylık artış ise yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla birlikte üç aylık enflasyon artışı yüzde 10,04 seviyesine ulaşırken, memur maaşlarında yüzde 6,07 oranında bir artış şimdiden kesinleşti. Nihai rakam, Nisan, Mayıs ve Haziran verilerinin ardından Temmuz ayında uygulanacak yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla belirlenecek.

MEVCUT TABLODA EN DÜŞÜK MAAŞLAR NE DURUMDA?

Ocak 2026 döneminde yapılan artışların ardından halihazırda en düşük memur maaşı 61.890 TL seviyesinde ödeniyor. En düşük memur emekli aylığı ise 27.888 TL olarak uygulanmaya devam ediyor. Temmuz ayında yapılacak zam oranları, bu temel rakamlar üzerinden hesaplanarak bordrolara yansıyacak. Kesin sonuçlar için TÜİK'in 3 Temmuz 2026 tarihinde, saat 10.00'da duyuracağı Haziran ayı verileri bekleniyor.

ALANYA'DAKİ KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN OLASI YANSIMALAR

Öğretmen, polis ve sağlık personeli gibi meslek gruplarının yoğun olarak görev yaptığı Alanya'da, maaş artışları yerel ekonomi ve satın alma gücü açısından yakından takip ediliyor. Yüzde 12,86'lık tahmini zam senaryosuna göre çeşitli meslek gruplarının maaş tabloları yeniden hesaplandı. Bu tabloya göre 1/4 derecesindeki bir profesörün maaşı 135.089 TL'den 152.450 TL'ye, 7/1 derecesindeki bir araştırma görevlisinin maaşı ise 90.568 TL'den 102.214 TL'ye çıkacak.

MESLEKLERE GÖRE TAHMİNİ YENİ MAAŞLAR

Sağlık sektöründe 1/4 derecesindeki uzman doktorun maaşının 150.426 TL'den 169.784 TL'ye, 5/1 derecesindeki üniversite mezunu hemşirenin maaşının 74.770 TL'den 84.386 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor. Eğitim ve güvenlik personeli için de benzer artışlar öngörülüyor. 1/4 derecesindeki uzman öğretmenin maaşı 81.219 TL'den 91.672 TL'ye, 1/4 derecesindeki öğretmenin maaşı ise 73.368 TL'den 82.799 TL'ye yükselecek.

Kamuda görevli bir avukatın 90.000 TL olan maaşı 101.574 TL'ye ulaşırken; 3/1 derecesindeki başkomiserin maaşı 89.214 TL'den 100.687 TL'ye, 8/1 derecesindeki polis memurunun maaşı ise 81.617 TL'den 92.112 TL'ye çıkması öngörülüyor.