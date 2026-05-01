Galatasaray'ın orta sahadaki kilit isimlerinden Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın kulüpteki geleceği belli oldu. HT Spor'un aktardığı habere göre, kış transfer döneminde takımdan ayrılacağı ve ülkesine döneceği yönünde iddialar ortaya atılan deneyimli oyuncu, kariyerine sarı-kırmızılı ekipte devam etme kararı aldı.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE PERFORMANS DETAYLARI

Türkiye'deki yaşamından ve taraftarın kendisine gösterdiği ilgiden memnun olan Torreira'nın, mevcut planlamasını tamamen Galatasaray üzerine kurduğu belirtildi. Güncel verilere göre 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden futbolcunun, en az üç yıl daha İstanbul ekibinin formasını giymeyi planladığı ifade edildi. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 44 resmi maça çıkan oyuncu, takımına 4 gollük katkı sağladı.

ALANYA'DAKİ SPOR KAMUOYUNUN YAKIN TAKİBİNDE

Alanya'daki Galatasaray taraftarları ve yerel spor kamuoyu tarafından da yakından takip edilen bu gelişme, kulübün teknik heyeti ve yönetimi cephesinde memnuniyet yarattı. İstikrarlı performansı ile dikkat çeken oyuncunun takımda kalması, Süper Lig yarışındaki genel dengeler ve olası yansımaları açısından da önem taşıyor.