İsviçre'de endüstriyel otomasyon teknisyeni 36 yaşındaki Jonas Lauwiner, ülkedeki mülkiyet yasalarında yer alan bir boşluğu kullanarak 10 yıl içinde 148 parça sahipsiz araziyi kendi üzerine tescil ettirdi. Mahkemeye taşınan olayda haklı bulunan Lauwiner'in girişimi, kanton yönetimlerini yasa değişikliği yapmaya itti.

İsviçre yasalarına göre, mirasçıları tarafından reddedilen veya sahibi bulunmayan araziler, yerel konseylere başvuran kişilere ücretsiz devredilebiliyor. Verileri analiz ederek bu kuralı uygulayan Lauwiner, toplamda 117 bin metrekarelik bir alanın tapusunu aldı. Bu büyüklük, yaklaşık olarak Vatikan'ın yüz ölçümünün dörtte birine denk geliyor.

YOLLARDAN GEÇİŞ ÜCRETİ TALEP ETTİ

Üzerine geçirilen 148 parça arazinin 83'ü aktif olarak kullanılan sokak ve yollardan oluşuyor. İsviçre basınının aktardığına göre, Lauwiner kendi mülkiyetine geçen bu yolları kullanan mahalle sakinlerinden bakım ücreti istemeye başladı. Ayrıca bölgede inşaat yapmak isteyen firmalara da yüksek bedeller karşılığında geçiş hakkı satarak yeni bir gelir modeli oluşturdu.

KENDİSİNİ KRAL İLAN ETTİ

Elde ettiği arazilerin ardından kendisini İsviçre Kralı ilan eden teknisyen, bir taç giyme töreni düzenleyerek askeri üniformalı fotoğraflarını internet sitesinde yayımladı. Evinin önüne eski bir tank yerleştiren Lauwiner'in eylemleri halkın tepkisini çekse de, açılan davalarda mahkeme işlemlerin yasalara uygun olduğuna karar verdi. Lauwiner süreci, kan dökülmeden yapılan dijital bir askeri harekat olarak tanımladı.

ALANYA GAYRİMENKUL PİYASASI İÇİN EMSAL NİTELİĞİ

Mülkiyet hakları ve sahipsiz arazilerin devri konusu, özellikle yabancı yerleşiminin ve gayrimenkul hareketliliğinin yüksek olduğu Alanya gibi bölgelerde hukuki bir vaka olarak dikkat çekiyor. Türkiye'de sahipsiz araziler doğrudan Hazine'ye devredilirken, İsviçre'deki bu farklı uygulamanın yarattığı kriz, Bern başta olmak üzere birçok kantonu harekete geçirdi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, yeni yasal düzenlemelerle sahipsiz arazilerin öncelikli olarak kamuya devredilmesi planlanıyor.