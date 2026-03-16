Liverpool-Galatasaray maçının hakemi açıklandı. UEFA’nın resmi duyurusuna göre, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak dev karşılaşmada görev Szymon Marciniak ve ekibinde olacak. Avrupa’nın en kritik maçlarında sık sık tercih edilen Polonyalı hakemin atanması, karşılaşmanın tansiyonunu da şimdiden yükseltti.

MAÇ 18 MART’TA ANFIELD’DA OYNANACAK

UEFA’nın maç takvimine göre Liverpool-Galatasaray rövanşı, 18 Mart 2026 Çarşamba günü İngiltere’de, Anfield Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye saatiyle 23.00’te başlaması bekleniyor. İlk maçın ardından gözler şimdi tamamen rövanşa çevrilmiş durumda.

Bu tür gecelerde sadece futbol konuşulmuyor. Hakem kararı da ayrı başlık oluyor. Hele söz konusu Şampiyonlar Ligi eleme turuysa, düdüğü kimin çalacağı bile maç öncesi havayı değiştiriyor.

HAKEM KADROSU NETLEŞTİ

UEFA’nın açıkladığı bilgilere göre mücadelede görev yapacak ekip şöyle:

Başhakem: Szymon Marciniak

Yardımcı hakemler: Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik

Dördüncü hakem: Pawel Raczkowski

VAR tarafında ise İtalya’dan iki isim görev yapacak. VAR hakemi Marco Di Bello olurken, AVAR görevini Daniele Chiffi üstlenecek.

MARCINIAK KİMDİR?

Szymon Marciniak, Avrupa futbolunun en üst düzey hakemlerinden biri olarak gösterilen Polonyalı bir hakemdir. FIFA kokartlı hakemler arasında yer alan Marciniak, özellikle büyük organizasyonlarda aldığı görevlerle dikkat çekiyor. 2022 Dünya Kupası finalini yönetmesiyle kariyerinin en önemli anlarından birini yaşayan Marciniak, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de yarı final ve kritik eleme maçlarında sık sık görev alıyor. UEFA’nın “elit kategori” hakemleri arasında bulunan Marciniak, yüksek tempolu ve sert geçen maçlarda düdük çalabilen deneyimli isimlerden biri olarak biliniyor.

GALATASARAY’IN HEDEFİ ÇEYREK FİNAL

Sarı-kırmızılı ekip, Anfield deplasmanında alacağı sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için sahaya çıkacak. İngiliz temsilcisi karşısında alınacak her doğru hamle, sadece tur ihtimalini değil, kulübün Avrupa sezonundaki algısını da doğrudan etkileyecek.

Türkiye’de bu maç sadece futbolseverlerin değil, geceyi ekran başında geçirecek çok geniş bir kitlenin de gündeminde. Çünkü böyle eşleşmelerde bir gol, bir kart, bir VAR kararı her şeyi değiştirebiliyor. Bir anlık pozisyon. Sonrası bambaşka.

Rövanş öncesinde açıklanan hakem kadrosu da bu yüzden sıradan bir detay değil. Maçın sertlik seviyesi, oyunun akışı ve kritik karar anları açısından Marciniak’ın yönetimi şimdiden merak konusu oldu.