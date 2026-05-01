Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Akran Zorbalığı ile Mücadele Alt Komisyonu, okullarda giderek artan şiddet ve zorbalık vakalarının önüne geçmek amacıyla hazırladığı yeni raporu yayımladı. Komisyonun meclise sunduğu taslak metne göre, eğitim sisteminde hem önleyici hem de müdahaleci köklü değişiklikler hayata geçirilecek.

YENİ ZORUNLU DERS VE DİJİTAL BUTON

Raporda yer alan en dikkat çekici maddelerin başında, müfredata zorunlu olarak eklenmesi planlanan "Empati ve Sosyal Beceriler" dersi geliyor. Bu ders aracılığıyla öğrencilerin çatışma çözme ve sosyal uyum yeteneklerinin erken yaşta geliştirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda, mağdur öğrencilerin kimliklerini gizleyerek hızlı ihbarda bulunabilmeleri için "Alo Zorbalık Hattı" kurulması öngörüldü. Öğrencilerin tablet ve telefonlarına yüklenecek yapay zeka destekli "dijital imdat butonu" sayesinde, risk anında konum bilgileri tek tuşla aileler ve yetkililerle paylaşılabilecek.

REHABİLİTASYON VE GÜVENLİK ARTIRILIYOR

Hazırlanan plan sadece mağdurları korumakla kalmıyor, zorbalık eğilimi gösteren çocukların rehabilitasyonunu da içeriyor. Bu öğrencilere yönelik öfke kontrolü ve empati geliştirme programları uygulanacak. Okul koridorları, teneffüs alanları ve bina çevrelerinde kamera sistemleri yaygınlaştırılarak güvenlik personeli sayısı artırılacak. Ayrıca mahalle bazında "çocuk dostu danışmanlık" birimlerinin oluşturulması tavsiye ediliyor.

ALANYA'DAKİ OKULLAR İÇİN MUHTEMEL ETKİ

Turizm ve göç hareketliliği nedeniyle kozmopolit bir yapıya sahip olan Alanya'da, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin kaynaşması eğitimcilerin yerel öncelikleri arasında yer alıyor. TBMM tarafından gündeme getirilen "Empati ve Sosyal Beceriler" dersinin yasalaşması ve müfredata girmesi halinde, Alanya genelindeki okullarda sosyal uyum sürecine olumlu yansımaları olması muhtemel görülüyor. Uzmanlar, özellikle kalabalık sınıflarda kurulması planlanan akran arabuluculuğu sisteminin okullardaki huzur ortamını destekleyebileceğine dikkat çekiyor.