

Maçın ilk yarısında etkili bir oyun sergileyen Alanyaspor, gol yağmurunu erken başlattı. Ev sahibi ekip, 7. dakikada Timur Çengel’in golüyle 1-0 öne geçti. Berke Aydoğan’ın 25. dakikada attığı golle skor 2-0’a yükseldi. Timur Çengel, 41. dakikada attığı ikinci golle ilk yarıyı 3-0 tamamlamasını sağladı.

Antalyaspor, ilk yarının son dakikalarında 44. dakikada bulduğu golle skoru 3-1'e getirdi ve soyunma odasına bu skorla gidildi.

İkinci yarıda her iki takımın da atakları olmasına rağmen başka gol sesi çıkmadı. Corendon Alanyaspor sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Muhabir: Enes Subaşı