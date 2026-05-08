Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde geçen yıl 14 Kasım saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki eşi Rabia Alaca'yı (26) kesici aletle öldüren Rahman Alaca'nın (33) yargılanması tamamlandı. Samed Aydın Sun'un aktardığı bilgilere göre, Kayseri 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında karar açıklandı.

Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta yaşanan olayda, ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve Rahman Alaca cebinden çıkardığı bıçakla eşini yaralamıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Rabia Alaca'nın yaşamını yitirdiği tespit edilmişti. Cenaze, Erkilet Bülbülpınar Mezarlığı'nda defnedilirken, polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

MAHKEMEDE PİŞMANLIK SAVUNMASI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame doğrultusunda hakim karşısına çıkan sanık, olay öncesinde boşanma davası için mahkemeye gittiklerini belirtti. Hakimin kendilerine iki hafta süre verdiğini aktaran sanık Rahman Alaca, olay günü eşinin evi terk etmesi üzerine peşinden gittiğini ve aralarında geçen sözlü tartışmanın ardından cinayeti işlediğini söyledi. Sanık, olay sonrası ambulansı aradığını ve vicdan azabı çektiğini ifade etti.

İNDİRİM UYGULANMADI VE EMSAL KARAR

Rabia Alaca'nın ailesi duruşmada şikayetçi olduklarını yineleyerek en ağır cezanın verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaaya uyarak sanık Rahman Alaca'yı 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyetin sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulamaması, Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya kamuoyunda da hassasiyetle takip edilen kadın cinayetleri davaları açısından dikkat çeken bir hukuki sonuç oldu.