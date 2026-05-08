İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Yıldız Mahallesi'nde bulunan vapur iskelesi önünde saat 17.30 sıralarında meydana gelen silahlı ve kesici aletli kavgada toplam dört kişi yaralandı. Sabah'ın aktardığına göre, daha önceden aralarında husumet bulunduğu belirtilen Fahrican D. ile Gökay U. meydanda karşılaştıktan sonra tartışmaya başladı.

Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Fahrican D., yanında bulundurduğu pala ile Gökay U.'yu kovalamaya başladı. Çevrede büyük paniğe neden olan olaya, bölgede devriye görevi yürüten polis ekipleri anında müdahale etti.

POLİSE SALDIRI GİRİŞİMİ

Tarafları ayırmaya çalışan güvenlik güçlerine de elindeki kesici aletle yönelen Fahrican D., uyarıları dikkate almadı. Bunun üzerine polis ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirmek amacıyla bel altını hedef alarak ateş açtı. Bacağından vurulan saldırgan olay yerinde yere yığılırken, bu esnada seken kurşunlar çevredeki 3 vatandaşın hafif şekilde yaralanmasına yol açtı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan vatandaşların ve şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Öte yandan, saldırıya uğrayan Gökay U.'nun üzerinde yapılan aramada uyuşturucu hap bulunduğu bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

ALANYA İÇİN GÜVENLİK VURGUSU

İstanbul'un en işlek noktalarından birinde mesai bitimi saatlerinde yaşanan bu olay, kalabalık kamusal alanların güvenliğini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turist akınına uğrayan Alanya gibi sahil kentlerinde de, meydan ve iskele gibi yoğun bölgelerde alınacak önleyici güvenlik tedbirlerinin kamu huzuru açısından ne denli kritik olduğu kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.