Hamidiye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık bir boğa, camlarını kırarak bir kuaför salonuna girdi. İçeride müşterilerin bulunduğu sırada yaşanan olayda telaş yaşanırken, dükkan sahibi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sokakta koşuşturmaya başlayan büyükbaş hayvan, aniden rotasını değiştirerek kuaför dükkanına yöneldi. Vitrin camlarını kırarak içeri giren boğa, o esnada tıraş olan müşteriler ve çalışanlar arasında korkuya neden oldu. Hayvanın kırık camlar nedeniyle kayıp yere düşmesi, içeridekilerin dışarı kaçması için kritik bir zaman kazandırdı.

FACİAYI YERE DÜŞMESİ ÖNLEDİ

Kuaför salonu işletmecisi Reşit Köni, olayın etkisini henüz atlatamadıklarını bildirdi. İçeride küçük bir çocuğun da bulunduğunu aktaran Köni, "Çocuğun üstüne kapandım korkmasın diye. Ellerime cam parçaları girdi, ben yaralandım. Dana yere düştüğü için kaçma fırsatımız oldu. Dört koltuğumuz da müşteriyle doluydu, verilmiş sadakamız varmış" ifadelerini kullandı.

Dükkandan çıktıktan sonra mahalle aralarına kaçan boğa, kendisini yakalamaya çalışan sahibine ve çevredeki vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda hayvanı kontrol altına alarak sahibine teslim etti.

ŞEHİR İÇİNDE KURBANLIK GÜVENLİĞİ

Kurban Bayramı dönemlerinde şehir merkezlerinde yaşanan benzer kazalar, hayvanların yerleşim yerlerinde uygun donanımla bağlanması gerekliliğini yeniden gündeme getiriyor. Uzmanlar, büyükbaş hayvanların nakliyesi ve bekletilmesi sırasında standartlara uygun halatların kullanılmasının, hem can güvenliği hem de maddi hasarların önlenmesi açısından kritik önem taşıdığını hatırlatıyor.