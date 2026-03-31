Su olmazsa bişey olmaz. Adam alla 40 gün dayanır da, susuzlaa 4 gün dayanamazımış. Öndün Gödüre çeşmesi'ni yazıverdim. Bilirsiniz engi yayla meşur. Engi yaylayı meşur eden de Gödüre'nin çeşmesi. Engi çeşmenin suyu bi tuhaf olur. Az kırmızımsı akar. Tütüsü de barı da benzer. İçimi de değişig, bilmeyen adam zehirli deyi içmez. Emme engi su şifalı deyi bilinir eskiden beri Alanya'da. Böörende daş olan, gum olan Gödüre'yi bulur, engi çeşmenin suyunu doldurur. Engi suyu içdigisire bööregde ne gum galır, ne daş galırımış deller. Geddiniz Gödüre, geldiniz Sedire olsun deller. Engi suyun hindiki vaziyeti ney, bildiim yog. Emme doqdurlara seslenelim hurdan. Engi suyun bi tahlilini yapıverin. Haggatan engi su feydalı mı bi bilinsin? Feydası da yoosa milled üşemesine Gödüre yollarını boylamasın. Feydası da varısa, vatandaşa bildirelim, hasdalar şifa bulsun. Engi su bi gavır memleketinde olsa, hindiye gadar bin sefer engi suyu tahlil edelleridi. Emme bizim buralarda engi işler zor. Engi işi Alanya Tarım Müdürüne havale edelim. Engi suya bi bakıversin.

Benden böönlük bu gadar. Hadi galın sağlıcaala.