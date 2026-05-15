Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler, döviz kurlarındaki hareketliliği etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar, ithalat ve ihracat yapan şirketler ile birikimlerini dövizde değerlendiren vatandaşlar, dolar ve euro fiyatlarını yakından takip ediyor.

15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 07.06 itibarıyla ABD Doları 45,5475 TL seviyesinden işlem görürken, Euro ise 53,1908 TL’den alıcı buluyor.

15 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar/TL: 45,5475

Euro/TL: 53,1908

DÖVİZ KURLARINI NELER ETKİLİYOR?

Döviz piyasalarında fiyatlamalar; merkez bankalarının faiz kararları, enflasyon verileri, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik beklentilere göre şekilleniyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın para politikaları, dolar ve euro üzerinde belirleyici rol oynuyor.

ALANYA’DA TURİZM VE TİCARETİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Döviz kurlarındaki değişim, turizm kenti Alanya’da otelcilik, emlak, ithalat ve perakende sektörlerini doğrudan etkiliyor. Yaz sezonunun hız kazandığı bu dönemde euro ve doların seyri, hem turizm gelirleri hem de maliyet hesaplamaları açısından önem taşıyor.

YATIRIMCILAR ANLIK VERİLERİ TAKİP EDİYOR

Uzmanlar, döviz piyasalarının gün içinde hızlı değişebileceğini hatırlatarak yatırım kararlarının güncel veriler ve kişisel risk değerlendirmesi doğrultusunda verilmesi gerektiğini belirtiyor.