Trendyol Süper Lig’in 34’üncü ve son haftasında Samsunspor, yarın sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, sezonun son maçında taraftarı önünde galip gelerek ligi moralli kapatmayı hedefliyor.

SAMSUNSPOR 48 PUANLA 7. SIRADA

Bu sezon ligde çıktığı 33 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Samsunspor, topladığı 48 puanla 7’nci sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, Göztepe karşısında kazanarak sıralamadaki yerini korumak istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir’de oynanan mücadeleyi Göztepe 2-0 kazanmıştı. Samsunspor, bu kez sahasında rakibinden rövanşı almak istiyor.

ÜÇ FUTBOLCU KESİN YOK

Samsunspor’da sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Emre Kılınç ve Bedirhan Çetin, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Takımın önemli isimlerinden Celil Yüksel ile Olivier Ntcham’ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

TARAFTARLAR GALİBİYET BEKLİYOR

Samsunspor taraftarı, sezonun son karşılaşmasında takımından galibiyet bekliyor. Teknik heyet ve futbolcular, iç sahada alınacak üç puanla taraftarlarına güzel bir kapanış yapmak istiyor.

Ligin son haftasında oynanacak mücadele, iki takım açısından da sezonun genel değerlendirmesi niteliği taşıyacak.