Altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Yatırımcılar ve birikimlerini altınla değerlendiren vatandaşlar, 15 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları için sabah saatlerinden itibaren piyasaları yakından takip ediyor.

Serbest piyasada gram altın bugün 6.758,25 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek ve Cumhuriyet altını gibi yatırım ürünlerinde de tarihi seviyelere yakın fiyatlar görülüyor.

15 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram Altın: 6.758,25 TL

Çeyrek Altın: 11.040,00 TL

Yarım Altın: 22.073,00 TL

Tam Altın: 44.318,24 TL

Cumhuriyet Altını: 44.005,00 TL

Gremse Altın: 111.135,46 TL

Ons Altın: 4.615,27 Dolar

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Yatırımcıların en çok takip ettiği ürünlerin başında gelen gram altın, 6.758 TL seviyesini aşarak dikkat çekti. Küresel piyasalarda ons altındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, iç piyasadaki altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTININA YOĞUN İLGİ

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınına olan talep de artıyor. Alanya’da kuyumcular, özellikle yaz aylarında hem yatırım hem de hediye amaçlı altın alımlarının hız kazandığını belirtiyor.

ALANYA’DA YATIRIMCILAR PİYASAYI YAKINDAN İZLİYOR

Turizm ve ticaretin yoğun olduğu Alanya’da altın fiyatlarındaki değişim, yatırımcıların yanı sıra düğün hazırlığı yapan aileler tarafından da dikkatle takip ediliyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının gün içinde anlık olarak değişebileceğini hatırlatıyor.