Alanya’nın Kargıcak Mahallesi’nde bir apartman dairesinde yaşanan asma tavan çökmesi paniğe neden oldu. Bir sitede bulunan ikinci kattaki dairenin tavanının büyük bir gürültüyle çökmesi sonucu odada bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, Dere Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katındaki dairede bulunan asma tavan, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden çöktü. Çökme sırasında odada bulunan iki kişi, tavandan düşen malzemelerin altında kaldı.

SİTE SAKİNLERİ GÜRÜLTÜYLE DIŞARI ÇIKTI

Büyük bir gürültü duyan site sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve AFAD sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi daire içinde yaptı. Ardından iki kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından dairede güvenlik önlemleri alınırken, çökmenin nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı.

ASMA TAVANLARDA DÜZENLİ KONTROL ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlar, özellikle nem, su sızıntısı ve hatalı montaj gibi nedenlerin asma tavan sistemlerinde zamanla risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Alanya gibi yaz-kış yoğun kullanılan konut ve tatil sitelerinde, yapı elemanlarının düzenli olarak kontrol edilmesi olası kazaların önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Mehmet AL