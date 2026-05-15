ABD ordusuna ait AH-64E Apache tipi saldırı helikopteri, Güney Kore’nin başkenti Seul’ün güneyinde bulunan Gyeonggi eyaletinde teknik bir nedenle acil iniş yaptı. Helikopterin öğle saatlerinde bir pirinç tarlasına güvenli şekilde indirildiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Helikopterin neden acil iniş yaptığına ilişkin teknik inceleme başlatıldı.

BAKIM ÇALIŞMALARI BÖLGEDE YAPILACAK

Yetkililer, Güney Kore’de konuşlu ABD kuvvetlerinin helikopterin bakım ve onarım çalışmalarını olay yerinde gerçekleştireceğini açıkladı. Teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından hava aracının bölgeden kaldırılacağı ve bunun birkaç gün sürebileceği belirtildi.

APACHE HELİKOPTERLERİ MODERN SAVAŞTA ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

AH-64E Apache, ABD ordusunun en gelişmiş saldırı helikopterleri arasında yer alıyor. Keşif, yakın hava desteği ve zırhlı hedeflere karşı operasyonlarda kullanılan bu model, gelişmiş radar ve silah sistemleriyle dikkat çekiyor.

GÜNEY KORE’DE ABD ASKERİ VARLIĞI DEVAM EDİYOR

Güney Kore’de on binlerce ABD askeri görev yapıyor. İki ülke arasındaki savunma iş birliği kapsamında çok sayıda hava aracı ve askeri ekipman bölgede aktif olarak kullanılıyor.

Gyeonggi eyaletinde yaşanan bu olayın ardından helikopterin teknik durumuna ilişkin detayların yapılacak incelemeler sonucunda netleşmesi bekleniyor.