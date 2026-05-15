Kurban Bayramı’na kısa süre kala Alanya kurbanlık fiyatları ve hayvan pazarlarındaki hareketlilik gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Antalya genelinde olduğu gibi Alanya’da da besihaneler ve kurban satış alanlarında yoğunluk artarken, ekonomik koşullar vatandaşların tercihlerini doğrudan etkiliyor.

Hayvan yetiştiricileri, özellikle büyükbaş kurbanlık fiyatlarının yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle bu yıl küçükbaş hayvanlara ilginin belirgin şekilde arttığını ifade ediyor. Bütçesini zorlamak istemeyen birçok aile, daha uygun maliyetli seçenekleri değerlendiriyor.

ALANYA’DA KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 12 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Alanya’daki yetiştiricilerin verdiği bilgilere göre küçükbaş kurbanlık fiyatları, hayvanın cinsi, yaşı ve canlı ağırlığına göre değişmekle birlikte 12 bin liradan başlayıp 35-40 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Büyükbaş kurbanlıklarda ise hisse fiyatlarının 34 bin liradan başladığı belirtiliyor. Bu rakamlar, özellikle kalabalık aileler ve ortak kesim yapmayı planlayan vatandaşlar için önemli bir maliyet kalemi oluşturuyor.

BESİCİLER: TALEP SON HAFTALARDA ARTTI

Satıcılar, Kurban Bayramı yaklaştıkça pazarlardaki yoğunluğun her geçen gün arttığını ve özellikle son haftalarda küçükbaş satışlarında ciddi hareketlilik yaşandığını aktarıyor. Önümüzdeki günlerde ve hafta sonlarında satış alanlarında daha fazla yoğunluk oluşması bekleniyor.

KURBANLIK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yetiştiriciler, kurbanlık satın alacak vatandaşlara hayvanın İslami şartlara uygun olmasına dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulunuyor. Göz, kulak, boynuz ve ayak yapısında belirgin bir eksiklik bulunmaması gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca alışverişin güvenilir, uzun yıllardır hayvancılık yapan ve gerekli kayıtları bulunan satıcılardan yapılmasının, olası sorunların önüne geçebileceği ifade ediliyor.

ALANYA’DA BAYRAM ÖNCESİ YOĞUNLUK ARTACAK

Kurban Bayramı’na günler kala Alanya ve Antalya’daki kurban pazarlarında hareketliliğin daha da artması bekleniyor. Vatandaşların hem bütçelerine uygun hem de dini şartları karşılayan kurbanlıkları seçmek için pazarlara yoğun ilgi göstermesi öngörülüyor.