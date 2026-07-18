Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, hastanelerden alınan istirahat raporları artık kağıt ortamından dijital platformlara taşındı. Bakanlık tarafından uygulamaya konulan e-Rapor Sistemi sayesinde, vatandaşlar sağlık kuruluşlarından aldıkları raporlara doğrudan e-Devlet üzerinden erişebilecek.

Yeni sistemle birlikte, daha önce dijital kaydı bulunmayan istirahat raporları da tamamen elektronik ortamda düzenlenmeye başlandı. Uygulama, basılı çıktı alma zorunluluğunu ortadan kaldırarak hastane işlemlerinin daha hızlı ve pratik bir şekilde yürütülmesini hedefliyor.

KİMLER DİJİTAL RAPOR ALABİLECEK?

Bakanlık verilerine göre, yeni e-Rapor Sisteminden öncelikli olarak öğrenciler, 18 yaşını doldurmamış kişiler, memurlar, kamu görevlileri, esnaf ve serbest meslek sahipleri faydalanabilecek. Yetkilendirilmiş tüm sağlık hizmet sunucularındaki hekimler tarafından oluşturulan bu raporlar, elektronik ortamda güvenle saklanacak. Ayrıca düzenlenen belgelerin geçerliliği, e-Rapor Doğrulama Servisi üzerinden anında kontrol edilebilecek.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Sağlık Bakanlığı'nın devreye aldığı bu yeni e-Rapor Sistemi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen rapor işlemleri birbirinden farklı kapsamlarda değerlendiriliyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde geçici iş göremezlik ödeneği alan 4/A sigortalı işçiler ve isteğe bağlı 4/B sigortalılarının işlemleri mevcut haliyle devam edecek. Bu gruptaki vatandaşların istirahat raporları, yine SGK sistemi üzerinden düzenlenmeyi sürdürecek.