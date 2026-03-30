Son günlerde özellikle sosyal medyada hızla yayılan “emeklilere ÖTV’siz araç verilecek” iddiaları, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Ancak yapılan incelemeler, söz konusu düzenlemenin henüz yürürlüğe girmediğini ve tüm emeklileri kapsamadığını ortaya koyuyor.

TEKLİF MECLİS’E SUNULDU AMA YASALAŞMADI

CHP Tokat Milletvekili :contentReference[oaicite:0]{index=0} tarafından hazırlanan teklif, Şubat sonu ile Mart başı arasında TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Ancak teklif henüz TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmedi ve Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Bu nedenle yürürlükte bir uygulama bulunmuyor.

KAPSAM TÜM EMEKLİLERİ İÇERMİYOR

İddiaların aksine düzenleme, tüm emeklileri kapsayacak şekilde hazırlanmadı. Teklif metnine göre yalnızca belirli bir grup hedef alınıyor:

Esnaf ve sanatkâr statüsünde olanlar (5362 sayılı kanun kapsamında)

Bağ-Kur (4/1-b) emeklileri

Bu çerçevede SSK emeklileri (4/1-a) ile memur emeklileri genel olarak kapsam dışında kalıyor. Bazı yorumlarda çiftçi Bağ-Kur emeklilerine de yer verilse de teklifin odağında ağırlıklı olarak esnaf emeklileri bulunuyor.

OLASI DÜZENLEMEDE ŞARTLAR NELER?

Teklifin yasalaşması halinde uygulanması beklenen bazı temel şartlar şöyle:

Hak yalnızca bir kez kullanılabilecek

Emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde geçerli olacak

Sadece binek otomobil alımında kullanılabilecek

Alınan araç 5 yıl boyunca satılamayacak

Erken satış durumunda ÖTV ve faiz geri alınacak

Ayrıca bazı değerlendirmelerde, araçların doğal afet veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi durumunda yeniden hak doğabileceği ifade ediliyor. Ancak bu detaylar henüz kesinleşmiş değil.

ALANYA’DA EMEKLİLER NE DİYOR?

Turizm ve hizmet sektörünün yoğun olduğu Alanya’da yaşayan emekliler, özellikle artan araç fiyatları nedeniyle böyle bir düzenlemeyi yakından takip ediyor. Ancak mevcut durumda resmiyet kazanmamış bilgilerle hareket edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Uzmanlar, vatandaşların yalnızca Resmi Gazete ve yetkili kurum açıklamalarını esas alması gerektiğini hatırlatıyor.