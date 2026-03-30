Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlendiği belirtilen ve Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu olayın son dönemdeki dördüncü girişim olduğu öne sürüldü.

FÜZE TÜRK HAVA SAHASINA GİRDİ

Son dakika İran Türkiye füze olayı ile ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlendiği değerlendirilen bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına girdiğini ve kısa sürede imha edildiğini duyurdu.

Açıklamada, söz konusu mühimmatın Doğu Akdeniz’de görev yapan NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu olayın son günlerde yaşanan benzer girişimlerin dördüncüsü olduğu ifade ediliyor.

MSB’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.”

Açıklamanın devamında ise Türkiye’ye yönelik her türlü tehdide karşı gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı:

“Ülkemiz topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla alınmakta, bölgedeki gelişmeler milli güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir.”

“İSRAİL’İN OYUNU MU?” SORUSU GÜNDEMDE

Olayın ardından sosyal medyada ve kamuoyunda “İran Türkiye’ye neden füze atıyor” sorusu gündeme gelirken, bazı yorumlarda bunun bölgesel gerilimi artırmaya yönelik bir senaryo olabileceği öne sürüldü.

Uzmanlardan henüz resmi bir değerlendirme gelmezken, olayın arka planına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

Bir vatandaşın sözleri dikkat çekti: “Artık neyin doğru neyin oyun olduğunu anlamak zor. Her gün yeni bir gelişme geliyor.”

Yani… iş sadece bir füze meselesi gibi durmuyor.

ALANYA VE TÜRKİYE GENELİNDE ENDİŞE ARTIYOR

Yaşanan gelişmeler özellikle Türkiye hava sahası güvenliği konusunda vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Alanya ve Antalya gibi turizm bölgelerinde de bu tür haberlerin yakından takip edildiği görülüyor.

Uzmanlar, Türkiye’nin hava savunma kapasitesinin güçlü olduğunu belirtse de, bölgedeki jeopolitik risklerin arttığına dikkat çekiyor.

OLAYIN KRONOLOJİSİ

• İran’dan ateşlendiği değerlendirilen balistik mühimmat tespit edildi

• Türk hava sahasına giriş yaptı

• NATO savunma sistemleri devreye girdi

• Füze Doğu Akdeniz üzerinde imha edildi

• Son günlerdeki 4. olay olarak kayıtlara geçti