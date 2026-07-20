Antalya'da görev yapan dermatoloji uzmanlarının aktardığına göre, yaz aylarında artan hava sıcaklıkları ve yoğun güneş teması ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Bölgede yaşayan vatandaşların ve turistlerin günün büyük bölümünü dışarıda geçirmesi, güneş yanıklarından cilt kanserine kadar uzanan geniş bir risk yelpazesi oluşturuyor.

CİLT KANSERİ VE ERKEN YAŞLANMA RİSKİ

Güneşin yaydığı UVA ve UVB ışınları sadece anlık yanıklara yol açmakla kalmıyor. Uzun süre korunmasız şekilde güneşe maruz kalmanın ciltte lekelenme, kırışıklık ve elastikiyet kaybına neden olduğu bildirildi. Açık tenli bireyler, çocuklar, yaşlılar ve açık havada çalışanların risk grubunda yer aldığı vurgulanıyor.

GÜNEŞ KREMİ NASIL SEÇİLMELİ VE KULLANILMALI?

Uzmanların pratik uygulamalar için verdiği tavsiyelere göre, en az SPF 30 koruma faktörlü ve geniş spektrumlu kremlerin tercih edilmesi gerekiyor. Koruyucu ürünlerin dışarı çıkmadan 15 ila 30 dakika önce cilde uygulanması şart. Ayrıca açık havada geçirilen süre boyunca kremin iki saatte bir, denize girildikten veya terledikten sonra ise hemen yenilenmesi tavsiye ediliyor.

SAAT 10.00 İLE 16.00 ARASINA DİKKAT

Güneşten korunmanın tek yolunun krem kullanmak olmadığı ifade ediliyor. Geniş kenarlı şapkalar, UV korumalı gözlükler ve ince dokulu açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi büyük önem taşıyor. Özellikle güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında doğrudan güneşte kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi isteniyor.

Turizm hareketliliğinin yüksek olduğu Alanya ve Antalya genelindeki sahillerde bu kurallara uyulması, hem kısa vadeli yanıkların hem de uzun vadeli cilt hastalıklarının önlenmesi açısından muhtemel olumlu etkiler barındırıyor.