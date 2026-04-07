Geçtiğimiz hafta antrenmanda yüzüne aldığı darbe sonucu burun kemiğinde çökme meydana gelen tecrübeli futbolcu, başarılı bir operasyon geçirmişti. Sağlık ekibinin yoğun çabasıyla kısa sürede toparlanan Efecan, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Mücadelenin 82. dakikasında Makouta'nın yerine oyuna dahil olan kaptan, sahaya özel koruyucu maskeyle çıktı. Efecan Karaca'nın bu görüntüsü tribünlerde ve sosyal medyada dikkat çekerken, bazı taraftarlar yıldız oyuncuyu maskesiyle dünyaca ünlü Galatasaraylı golcü Victor Osimhen'e benzetti. Sahaya adım attığı andan itibaren hırsı ve mücadeleci yapısıyla öne çıkan Efecan kısa sürede alkış toplarken, kaptanın fedakarlığı Alanyaspor camiasında takdirle karşılandı. Cemali AYDINOĞLU

