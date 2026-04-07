TRENYOL Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Corendon Alanyaspor, kritik karşılaşmanın hazırlıklarına dün start verdi. Oba Stadyumu'nda 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Turuncu-yeşilli ekip, ligin 28. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırdı. Bu sonuçla 32 puana ulaşan Alanyaspor, haftaya 10. sırada girdi. Teknik ekip ve oyuncular, iç sahada oynanacak kritik mücadelede taraftar desteğini de arkasına alarak çıkış yakalamayı hedefliyor.

RAKİP FORMDA GELİYOR

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor ise form grafiğiyle dikkat çekiyor. Son haftada Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, puanını 63'e yükseltti. Zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, ligde 2. sıradaki Fenerbahçe ile puanlarını eşitlemiş durumda. Gaziantep deplasmanının ardından pazar gününü izinli geçiren Alanyaspor'da futbolcular, dün yapılan antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik heyet, zorlu rakip karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılacak bir oyun planı üzerinde çalışacak. Cemali AYDINOĞLU