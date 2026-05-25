Avrupa tekstil sektöründe yaşanan ekonomik kriz, köklü markaları etkilemeye devam ediyor. Almanya'nın Passau kentinde 1863 yılında kurulan ve özellikle gömlek üretimiyle tanınan tekstil devi Eterna, faaliyetlerini tamamen durdurma kararı aldı. Şirket, haziran ayı sonu itibarıyla tüm üretim tesislerini ve mağazalarını kalıcı olarak kapatacak.

400 ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILDI

Alınan tasfiye kararı kapsamında, şirketin genel merkezinde görev yapan 400 personelin işine son verildiği bildirildi. Ülke genelinde faaliyet gösteren 34 Eterna mağazasının kapılarına kilit vurulurken, elde kalan stokların eritilmesi için tüm ürünlerde yarı fiyatına satış kampanyası başlatıldı.

AVRUPA TEKSTİL SEKTÖRÜ NEDEN DARALIYOR?

Sektör analistlerinin aktardığına göre, küresel ekonomik belirsizlikler ve hammadde fiyatlarındaki sert yükselişler Eterna'nın operasyonel sürecini sürdürülemez noktaya taşıdı. Son iki yılda Avrupa genelinde hazır giyim sektöründe artan iflas ve konkordato başvuruları, düşen tüketici talebiyle birleşerek dev markaların sonunu hazırlıyor.

Benzer ekonomik gerekçelerle kısa süre önce Alman tekstil markası Domino'nun da piyasadan çekilme kararı aldığı belirtilmişti. Uzmanlar, maliyet enflasyonu ve daralan satış hacimlerinde iyileşme görülmemesi durumunda, önümüzdeki süreçte başka büyük markaların da iflas dalgasına katılabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.