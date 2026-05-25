Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da 8,6 kilometre derinlikte 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Niğde'de de hissedilen sarsıntının ardından, AFAD ekiplerinin bölgedeki saha tarama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal'ın açıklamalarına göre, söz konusu deprem kamuoyunda sıkça tartışılan Savrun Fayı üzerinde değil, bu hattı kesen tali faylardan birinde meydana geldi. 6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki sismik aktivitenin olağan bir artçı süreci olduğunu belirten uzmanlar, kırılmanın Savrun Fayı'nın yaklaşık 10 kilometre batısında yaşandığını aktardı.

SAVRUN FAYI AKTİF Mİ?

Özellikle son dönemde 7 büyüklüğünde deprem üreteceği öne sürülen Savrun Fayı'nın tek parça halinde kırılma potansiyeli taşımadığı belirtildi. Prof. Dr. Pampal, Savrungözü'nden Kozan'a uzanan 40-45 kilometrelik fay hattının en son yaklaşık 23 milyon yıl önce başlayan Miyosen döneminde kırıldığını ve yaklaşık 20 milyon yıldır hareket etmediğini açıkladı.

Fayın kuzey kesiminin ise Göksun'dan itibaren 6 Şubat sarsıntılarında kırıldığı tespit edildi. Konuyu daha önce Jeoloji Kurultayı'nda da gündeme getirdiğini ifade eden uzman isim, aktif olmayan fayların dahi çevredeki büyük depremlerin etkisiyle hareket edebileceğini ancak Savrun hattının çok parçalı yapısı nedeniyle büyük bir kırılma yaratmayacağını vurguladı.

BÖLGEDEKİ YENİ FAY HATLARI NASIL TESPİT EDİLİYOR?

Jeolojik saha araştırmaları, fay hatlarının aktiflik durumunu harita verilerinin ötesinde doğrudan arazide doğrulamayı gerektiriyor. Uzmanlar, fayların yaşını, kırılma geçmişini ve çevre faylarla olan kesişim noktalarını belirlemek için yüzey kırıklarını yerinde inceliyor. Bu kapsamda, aktif olmayan ana fayların çevresinde oluşan sismik gerilim, ana hattı kesen ve "tali fay" olarak adlandırılan daha küçük yapıların tespit edilmesini kolaylaştırıyor.

GEZİT DAĞI FAYI İÇİN UYARI

Bölgede yürütülen güncel saha çalışmaları sonucunda, henüz resmi literatüre geçmemiş yeni bir fay hattı saptandı. Yüksekliği 2300 metreyi aşan dağlık arazide tespit edilen ve "Gezit Dağı Fayı" olarak adlandırılan bu kırığın, 5 ila 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğu duyuruldu.

Prof. Dr. Pampal ayrıca, Saimbeyli ile Göksun arasında daha büyük ve yıkıcı bir deprem üretebilecek farklı bir fay hattı üzerinde de çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirdi. Kozan'ın kuzeyinde yer alan ve 2024 ile 2025 yıllarında 5,5 büyüklüğünde depremlere neden olan Akçaluşağı ve Bozdoğan Uşağı faylarının da Savrun hattını kesen aktif yapılar olduğu kaydedildi.