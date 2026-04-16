Antalya’da 17-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Diplomasi Forumu, liderleri, diplomatları ve karar alıcıları aynı masada buluşturacak.

Antalya’da düzenlenecek uluslararası diplomasi zirvesi, 17-19 Nisan 2026 tarihleri arasında kapılarını açıyor. Beşinci Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da forumda küresel gündemin en sıcak başlıkları masaya yatırılacak. Siyaset, ekonomi ve güvenlik konularında önemli kararların ve değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

ANTALYA’DA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Forum kapsamında çok sayıda ikili görüşmenin de gerçekleşmesi planlanıyor. Bu çerçevede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Antalya’da bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmeye Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı’nın yanı sıra KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Başbakan Ünal Üstel’in de katılması öngörülüyor.

KÜRESEL SORUNLAR MASAYA YATIRILACAK

“Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek” temasıyla düzenlenen forumda, dünya genelinde artan krizler, savaşlar, ekonomik dalgalanmalar ve diplomatik gerilimler ele alınacak.

Uzmanlar, bu tür zirvelerin özellikle küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Forumda alınacak mesajların piyasalar ve uluslararası ilişkiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

ALANYA VE ANTALYA EKONOMİSİNE YANSIYACAK

Antalya’da düzenlenen bu tür büyük organizasyonlar, sadece diplomasi değil, aynı zamanda turizm ve yerel ekonomi açısından da hareketlilik yaratıyor. Otellerde doluluk oranlarının artması, ulaşım ve hizmet sektöründe yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Özellikle Alanya ve çevresinde faaliyet gösteren işletmeler için forum süreci, sezon öncesi önemli bir ekonomik canlılık anlamına geliyor.

Öte yandan şehir genelinde güvenlik önlemleri artırılırken, bazı bölgelerde trafik yoğunluğu ve geçici düzenlemeler de gündeme gelebilir.