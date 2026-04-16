Antalya’nın Kepez ilçesinde trafik kazası, bir ailenin daha hayatını altüst etti. Yol kenarında mendil satarak geçimini sağlayan 64 yaşındaki Durdu Aldemir, TIR’ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayın görüntüleri ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA GAZİ BULVARI’NDA MEYDANA GELDİ

Kaza, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 07 DJR 60 plakalı TIR kırmızı ışıkta beklediği sırada, mendil satan Durdu Aldemir aracın yanına yaklaştı.

Işığın yeşile dönmesiyle birlikte hareket eden TIR’ın kör noktasında kalan kadın, aracın çarpmasıyla ağır şekilde yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Durdu Aldemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından TIR sürücüsü Uğur Y., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aldemir’in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.