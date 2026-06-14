Fas Milli Takımı'nın resmi hesabı, karşılaşma öncesinde futbolcuların secde ettiği bir fotoğrafı paylaşarak gönderiye "İnşallah zafer" notunu ekledi. Fas futbolunda ve taraftar kültüründe sıkça kullanılan bu ifade, kısa sürede geniş etkileşim aldı.

WILDERS'IN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Hollanda'da Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri olan Geert Wilders, Fas Milli Takımı'nın paylaşımını alıntılayarak İslam'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullandı. Wilders'ın paylaşımı, özellikle sosyal medya platformlarında yoğun tepki topladı.

Uzun yıllardır göçmenlik ve İslam karşıtı söylemleriyle gündeme gelen Wilders, daha önce de Müslümanlara yönelik açıklamaları nedeniyle tartışmaların odağında yer almıştı. Son yıllarda yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle hakkında şikayetler ve hukuki girişimler de gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADA KINAMA MESAJLARI

Wilders'ın son paylaşımının ardından çok sayıda kullanıcı, siyasetçinin kullandığı ifadelerin nefret söylemi içerdiğini savundu. Özellikle Faslı taraftarlar ve çeşitli sivil toplum temsilcileri, dini değerlere yönelik hakaretlerin kabul edilemez olduğunu belirten mesajlar paylaştı.

Konu, Dünya Kupası atmosferinin yaşandığı dönemde spor ve siyaset ilişkisinin yeniden tartışılmasına da neden oldu.

WILDERS DAHA ÖNCE DE TARTIŞMALARIN MERKEZİNDEYDİ

Geert Wilders, yıllardır İslam karşıtı açıklamalarıyla Avrupa siyasetinde tartışmalı isimlerden biri olarak biliniyor. Hollandalı siyasetçi geçmişte camilere, Kur'an-ı Kerim'e ve Müslüman topluluklara yönelik açıklamaları nedeniyle uluslararası kamuoyunda eleştirilerin hedefi olmuştu.

Fas Milli Takımı ise Dünya Kupası'nda Brezilya, İskoçya ve Haiti'nin yer aldığı grupta mücadele ediyor.