​Magazin dünyasının en renkli simalarından, sahnelerin enerjisi hiç bitmeyen ismi Fatih Ürek, maalesef yaklaşık 3,5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 15 Ekim 2025'te evinde geçirdiği kalp kriziyle başlayan o zorlu süreç, 30 Ocak 2026 akşamı saat 20.30'da gelen acı haberle son buldu.

​Televizyon ekranlarında menajeri Mert Siliv'in gözyaşları içinde yaptığı o açıklama, hepimizin boğazını düğümledi. Sadece bir sanatçıyı değil, bir devrin neşesini, samimiyetini ve kendine has tarzıyla milyonları gülümseten koca bir yüreği uğurluyoruz. "Çok yalnızım" dediği o son sözleri kulaklarımızda çınlarken, aslında onun ne kadar kalabalık bir sevgi seliyle uğurlandığını görmek içimizi bir nebze olsun ısıtıyor.

​Sanat dünyası bugün yasta. Gülben Ergen’den Selin Ciğerci’ye, birçok dostu hastane önünde bu büyük kaybın şokunu yaşıyor. Onu her zaman o bitmek bilmeyen enerjisiyle, "Yılan Dansı"yla ve sahnedeki ışığıyla hatırlayacağız.

​Cenaze Detayları:

Sevenleri ve dostları onu son yolculuğuna yarın uğurlayacak. Fatih Ürek'in cenazesi, 1 Şubat 2026 Pazar günü, Beşiktaş Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip defnedilecektir.

​Mekanın cennet olsun koca yürekli adam. Türkiye seni, o güzel enerjinle asla unutmayacak. Başımız sağ olsun.