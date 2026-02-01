Magazin dünyasının en renkli simalarından, sahnelerin enerjisi hiç bitmeyen ismi Fatih Ürek, maalesef yaklaşık 3,5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 15 Ekim 2025'te evinde geçirdiği kalp kriziyle başlayan o zorlu süreç, 30 Ocak 2026 akşamı saat 20.30'da gelen acı haberle son buldu.
Televizyon ekranlarında menajeri Mert Siliv'in gözyaşları içinde yaptığı o açıklama, hepimizin boğazını düğümledi. Sadece bir sanatçıyı değil, bir devrin neşesini, samimiyetini ve kendine has tarzıyla milyonları gülümseten koca bir yüreği uğurluyoruz. "Çok yalnızım" dediği o son sözleri kulaklarımızda çınlarken, aslında onun ne kadar kalabalık bir sevgi seliyle uğurlandığını görmek içimizi bir nebze olsun ısıtıyor.
Sanat dünyası bugün yasta. Gülben Ergen’den Selin Ciğerci’ye, birçok dostu hastane önünde bu büyük kaybın şokunu yaşıyor. Onu her zaman o bitmek bilmeyen enerjisiyle, "Yılan Dansı"yla ve sahnedeki ışığıyla hatırlayacağız.
Cenaze Detayları:
Sevenleri ve dostları onu son yolculuğuna yarın uğurlayacak. Fatih Ürek'in cenazesi, 1 Şubat 2026 Pazar günü, Beşiktaş Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip defnedilecektir.
Mekanın cennet olsun koca yürekli adam. Türkiye seni, o güzel enerjinle asla unutmayacak. Başımız sağ olsun.
