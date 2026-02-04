Son günlerde nereye baksak, hangi kanalı açsak yürek yakan kaza haberleriyle karşılaşıyoruz. Gökyüzü bulutlanıp yağış başladığında sadece bereket gelmiyor, beraberinde sinsi bir tehlikeyi; kaygan asfaltı da getiriyor. Bir gazeteci dostunuz olarak bugün sizi açıkça uyarmak, hatta her birinizi ciddiyete davet etmek istiyorum. O Telefonu Elinizden Bırakın!

En büyük uyarımı en başa koyuyorum: Lütfen o telefonu elinizden bırakın! Bir anlık mesaj kontrolü, bir saniyelik sosyal medya merakı, yoldaki buzdan veya virajdan çok daha tehlikelidir. Sizin dikkatinizin dağıldığı o bir saniye, bir başkasının son saniyesi olabilir. Hiçbir arama, hiçbir mesaj bir insanın canından daha değerli değildir. Direksiyon başındayken dünyayla bağınızı kesin, sadece yola odaklanın. "Bana Bir Şey Olmaz" Demeyin!

Kış aylarında şoförlük, yaz güneşindeki rahatlığa benzemez. Altınızdaki asfalt yağmurla beraber bir ayna gibi parladığında, o güvenli sürüş hissi yerini büyük bir riske bırakır. Özellikle gece ayazında yolun gizlice buz tuttuğunu, siyah buzun sizi her an yoldan çıkarabileceğini sakın unutmayın. Tekerleğiniz Hayata Tutunduğunuz Yerdir

Aracınızın motoru ne kadar güçlü olursa olsun, sizi yolda tutan o dört tekerlektir. Lastiklerinizin kontrolünü mutlaka yaptırın; aşınmış, ömrünü tamamlamış bir lastikle kış yolculuğuna çıkmak, bile bile felakete davetiye çıkarmaktır. Bakımlı bir araç lüks değil, bir yaşam zorunluluğudur. Virajlarda Hız Değil, Sabır Kazandırır

Virajları alırken ayağınızı gazdan çekin. Unutmayın ki o metal yığınının içinde sadece kendinizi değil, sevdiklerinizi, yani can taşıyorsunuz! Sizin hatanız, karşı şeritten gelen hiç günahsız birinin hikâyesini sonlandırabilir. Hızın verdiği o anlık heyecan, bir ömür sürecek vicdan azabına değmez. Direksiyon Başında Tam Konsantrasyon

Kış şartlarında dikkat dağılmasına yer yoktur. Gözünüz yolda, aklınız ise sorumluluğunuzda olsun. Unutmayın, yollar sadece ulaşmak için değil, sağ salim kavuşmak içindir.

Lütfen bu kış daha dikkatli olun, tedbiri elden bırakmayın. Yolunuz açık, vicdanınız rahat olsun