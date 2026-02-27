​Son dönemde emlak sektöründe sular durulmak bilmiyor. "Düzenleme yapıyoruz" denilerek atılan adımlar, ne yazık ki sahada tam bir kaosa ve "cebimden daha ne çıkacak?" korkusuna dönüşmüş durumda. 2026 yılının ilk aylarında sektörün kucağına bırakılan o meşhur 40 bin TL’lik ödeme veya ceza muamması, şu an binlerce emlakçının, hatta mesleği bırakmış eski esnafın uykularını kaçırıyor.

​

Esnaf Odasından Sildirdi, Vergi Dairesine Bildirdi; Ama Nafile!

​Ortada akılalmaz bir mağduriyet var. Somut bir örnek verelim: Bir vatandaşımız düşünün; bu işin okulunu okumuş, diplomasını almış, üzerine Ticaret Bakanlığı’ndan lisansını hak ederek cebine koymuş. 2023 yılında ekonomik şartlar gereği dükkanına kilidi vurmuş. Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na gitmiş kaydını sildirmiş, vergi dairesine gitmiş tüm borçlarını kuruşu kuruşuna ödeyip resmi kapanışını yapmış. Elinde "borcu yoktur" ve "kapanış yapılmıştır" belgeleri kapı gibi duruyor. Ama gel gör ki; aradan yıllar geçmiş, dükkanın yerinde yeller esiyor, ancak Ticaret Bakanlığı’nın sistemindeki o "Emlak Yetki Belgesi" kağıt üzerinde iptal edilmediği için, bu kişiye sanki hala faal bir işletmeymiş gibi 40 bin TL ödeme çıkarılıyor!

​

Soruyorum: Bu hangi mantığa sığar? Resmi olarak kapanmış, odadan kaydı silinmiş bir işletmeye, sırf sistemde bir "tık" eksik diye fatura kesmek hak mıdır? Vatandaş borçlanmamak için o belgeyi şimdi iptal etmeye kalksa, yarın bir gün sektöre dönmek istediğinde yine bir 40 bin TL daha ödemek zorunda kalacak. Yani resmen bir "çıkmaz sokak" operasyonu! 40 içeride, 40 dışarıda; etti mi size 80 bin lira?

​

Bu Hayat Pahalılığında Bu Reva mı?

​İnsanlar evine ekmek götürme derdindeyken, enflasyonun ve hayat pahalılığının altında ezilirken; bürokratik bir boşluktan veya sistemler arası kopukluktan faydalanıp esnafın cebindeki son kuruşa göz dikmek hangi sosyal devlet anlayışıyla bağdaşır? Esnaf Odası'nın bildiği kapanışı Bakanlık neden görmüyor? İnsanlar ne yapacağını, nereye başvuracağını bilmiyor. Ticaret Bakanlığı bir yanda, Vergi Dairesi diğer yanda; herkes topu birbirine atıyor ama fatura yine vatandaşa kesiliyor.

​

Acil Açıklama Bekliyoruz!

​Buradan Ticaret Bakanlığı’na ve ilgili tüm kurumlara sesleniyoruz:

​2023'te Esnaf Odası ve Vergi Dairesi nezdinde kapanmış işletmelere neden hala borç çıkarılıyor?

​Mesleki yeterliliğini ispatlamış, diploması olan bir kişi, sırf dükkanını kapattı diye neden kazanılmış hakkı olan belgesi üzerinden cezalandırılıyor?

​Bu 40 bin liralık ödemenin yasal dayanağı nedir? Kim, neye göre bu parayı talep ediyor?

​Bu karmaşaya son verecek net, anlaşılır ve esnafı mağdur etmeyecek bir açıklama beklemek en doğal hakkımız. Kimse kapalı dükkanın, olmayan kazancın "belge parasını" ödemek zorunda bırakılmamalı. Bu milletin cebinden elinizi çekin de, önce kendi sistemleriniz arasındaki iletişimsizliği temizleyin!