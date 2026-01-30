Hani bazı şeyler vardır, üzerinden yıllar geçse de değişmez, adeta kaderiniz olur. İşte Alanya’da yol çilesi tam olarak böyle bir noktada. Müjdeyi (!) vereyim: Kestel arka yol ve Mahmutlar hattındaki o meşhur köstebek yuvalarımız tüm görkemiyle geri döndü! ​ 10 Dakikalık Yol, Oldu Yarım Saat! Bunu öyle uzaktan duyduklarımla değil, bizzat yaşayarak yazıyorum. Az önce bu yolu kullandım. Normal şartlarda 10 dakikada gideceğim yere, çukurlar arasında akrobasi yapmaktan ancak yarım saatte gidebildim. Yollar öyle bir haldeki, araçlar birbirine yol vermek zorunda kalıyor çünkü kimse o derin çukurlara düşüp aracını parçalamak istemiyor. Çukurdan çıkamayan mı dersiniz, manevra yaparken trafiği kilitleyen mi... Rezillik diz boyu! ​ Parke Taşı Bu Yükü Kaldırmıyor! Son dönemlerde yoğun yağan yağmurlarla birlikte o köstebek yuvaları tekrar hortladı. Ancak mesele sadece yağmur değil. Bakıyoruz; çoğu alan hala parke taşıyla kaplı. Alanya'nın o meşhur sağanak yağmurlarını ve her geçen gün artan yoğun araç trafiğini bu parke taşları kaldırmıyor! Su alta sızdı mı, taşlar yerinden oynuyor. Bu işe artık geçici yamalarla değil, köklü bir çözümle yaklaşılmalı. Buraya düzgün ve dayanıklı bir asfalt dökülmek zorunda! ​ Atatürk İsmi Bu Manzaraya Yakışıyor mu? Asıl can yakan kısım ise Mahmutlar Atatürk Caddesi. Adını Ulu Önderimizden alan bir cadde nasıl olur da savaştan çıkmış bir görüntüye sahip olur? Bir kentin en prestijli caddesi böyle mi olmalı? Atatürk’ün ismini taşıyan bir yolda bu denli ihmal Alanya’ya yakışıyor mu? Macera arıyorsanız o ara yollara sapın, ama arabanızın tekerini yarmaya niyetiniz yoksa ana yoldan şaşmayın. Yetkililere sesleniyoruz: Alanya halkı parke taşları arasında cambazlık yapmaktan, 10 dakikalık yolu 30 dakikada gitmekten yoruldu! Gözümüz aydın, yine sarsıla sarsıla gitmeye devam ediyoruz!