Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, Türkiye'nin dört bir yanından toplanan ancak halı olarak kullanılamayacak kadar yıpranmış tarihi dokumalar yeniden hayata dönüyor. Antalya Ekspres'in aktardığı bilgilere göre, ömrünü tamamlamış 150-200 yıllık el dokuması kilim ve halılar, çeşitli işlemlerden geçirilerek duvar panosu, çanta ve minder gibi dekoratif eşyalara dönüştürülüp yurt dışına pazarlanıyor.

Geleneksel yöntemlerle dokunmuş ancak zamanla hasar görmüş ürünler, ilk etapta özenli bir ayıklama sürecinden geçiyor. Tamir edilme ihtimali bulunmayan parçalar ayrıldıktan sonra yıkanıyor ve Döşemealtı'nın meşhur güneşinde bekletiliyor. Güneşleme işleminin ardından renkleri oturan ve sterilize edilen kumaşlar, kullanım amaçlarına göre sınıflandırılarak kesim aşamasına alınıyor.

KÜÇÜK EBATLI ÜRÜNLERE TALEP ARTIYOR

Projenin yürütücülerinden halı üreticisi Halil Börekçi, kurtarılamayacak durumdaki halıların eşi tarafından işlenerek çanta, tablo ve kapı süsü haline getirildiğini belirtiyor. Özellikle küçük ebatlı ürünlerin satış hızının yüksek olduğuna dikkat çeken Börekçi, küresel düzeyde daralan bütçelerin alıcıları büyük halılar yerine küçük ve otantik anı eşyalarına yönlendirdiğini ifade ediyor.

ASIRLIK DOKUMALAR YENİDEN DEĞERLENİYOR

Üretim sürecinde özellikle 150 yıllık geçmişe sahip Bergama halıları öne çıkıyor. Bu nadide parçalar, eski çuval veya kilim zeminleri üzerine aplike edilerek modern tasarımlarla buluşturuluyor. Ortaya çıkan özel tasarım ürünlerin fiyat etiketleri ise boyutuna ve işçiliğine göre 20 dolar ile 500 dolar arasında değişiklik gösteriyor.

KÜRESEL DEKORASYONDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ETKİSİ NEDİR?

Geleneksel el sanatlarının geri dönüşüm (upcycling) yöntemiyle yeniden işlenmesi, son yıllarda uluslararası dekorasyon pazarında yükselen sürdürülebilirlik trendiyle doğrudan örtüşüyor. Modern ev tasarımlarında otantik ve çevre dostu bir dokunuş arayan Avrupalı ve ABD'li tüketiciler, seri üretim eşyalar yerine Anadolu'nun tarihi motiflerini taşıyan bu tür dönüştürülmüş ürünleri öncelikli olarak tercih ediyor.

Döşemealtı merkezli bu girişim, hem kültürel mirasın çöpe gitmesini engelliyor hem de bölge üzerinden sağlanan ihracatla ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamaya devam ediyor.