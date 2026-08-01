Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2 Ağustos 2026 tarihinde Antalya genelindeki birçok ilçede şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında uygulanacak planlı kesintiler, Alanya başta olmak üzere toplam yedi ilçedeki çeşitli mahalleleri etkileyecek.

ALANYA VE GAZİPAŞA'DA KESİNTİ PROGRAMI

Alanya ilçesinde sabah 09.30 ile 16.30 saatleri arasında geniş çaplı bir kesinti uygulanacak. Beyreli, Fakırcalı, Mahmutlar Cindi Yaylası, Yaylakonak, Yaylalı, İmamlı ve Şıhlar mahallelerinin yanı sıra Beyreli, Avla, Boyalı, Yaylalı, Gödüre ve Çayarası yaylaları ile Yenialiler bölgesine enerji verilemeyecek. Gazipaşa ilçesinde ise Güneyköy Mahallesi ve Çırlavuk Mevkii ile Yeni ve İstiklal mahallelerinde bulunan Atatürk Caddesi, İnönü 5 Çarşı Caddesi ve Rasih Kaplan 2 Sokak çevresinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

ANTALYA'NIN DİĞER İLÇELERİNDEKİ DURUM

Muratpaşa ilçesinde Doğuyaka ve Kızıltoprak mahallelerindeki 1214, 1216 ve 1217 sokaklar çevresinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında enerji akışı durdurulacak. Kepez ilçesi Duacı Mahallesi 9152 ve 9154 sokaklarda da aynı saat diliminde kesinti planlanıyor. Döşemealtı ilçesinde Altınkale, Düzlerçamı, Nebiler, Yalınlı, Yeniköy, Yeşilbayır, Aydınlar, Orta ve Çığlık mahallelerindeki belirli sokak ve caddelerde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında çalışma yürütülecek. Demre ilçesi Gökyazı ve Küçükkum mahallelerindeki bazı cadde ve sokaklarda 08.30 ile 13.00 saatleri arasında, Kaş ilçesinde ise Ova, Akörü ve Çayköy mahallelerinde günün farklı saat dilimlerinde güvenlik ve bakım amaçlı kesintiler uygulanacak.

KESİNTİLERE KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI

Özellikle Alanya ve Gazipaşa gibi ilçelerde yedi saati bulacak enerji kesintileri nedeniyle, vatandaşların ve bölgedeki işletmelerin mağduriyet yaşamaması büyük önem taşıyor. Planlı çalışmaların belirtilen saatlerden önce tamamlanabileceği ihtimaline karşı tedbirli olunması istenirken, voltaj dalgalanmalarına karşı hassas elektrikli cihazların fişten çekilmesi tavsiye ediliyor.