Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan tarihi Kırkgöz Hanı, dün akşam binlerce mumun aydınlattığı özel bir klasik müzik dinletisine ev sahipliği yaptı. Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, Candles And Echoes Orkestrası tarafından düzenlenen etkinlik, tarihi mekanın akustiğiyle müziği bir araya getirdi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal ve eşi Şefika Dal da davetliler arasında yer alarak bu kültürel etkinliği takip etti. Konser boyunca çalınan klasik eserler, mekanın tarihi dokusu içinde dinleyicilere farklı bir işitsel deneyim sundu.

TARİHİ MEKANDA KÜLTÜREL BULUŞMA

Etkinliğin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Menderes Dal, Kırkgöz Hanı gibi önemli kültürel mirasların nitelikli sanat organizasyonlarına kapılarını açmasının taşıdığı önemi vurguladı. Organizasyonda emeği geçen orkestra üyelerine ve düzenleme komitesine teşekkür edildi.

MUM IŞIĞI KONSERLERİNİN VE MEKANIN ÖNEMİ NEDİR?

Son yıllarda dünya genelinde popülerleşen mum ışığı konserleri, izleyicilere loş bir atmosferde yalnızca müziğe odaklanma imkanı tanıyor. İpek Yolu üzerinde yer alan ve Selçuklu döneminden günümüze ulaşan Kırkgöz Hanı'nın kalın taş mimarisi ise, bu tür akustik performanslar için doğal bir ses yalıtımı ve derin bir yankı ortamı sağlayarak dinletinin müzikal kalitesini artırıyor.