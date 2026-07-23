Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Bıyıklı Mahallesi'nde dün saat 21.00 sularında zeytinlik alanda yangın çıktı. Antalya-Burdur Karayolu üzerindeki Kovanlık yol kontrol noktasının arka kısımlarında başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, yangın sonucunda zeytinlik alanda ciddi hasar meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların alevleri fark etmesi üzerine durum hızla itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye görevlileri, hızla yayılan alevleri kontrol altına alabilmek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Söndürme çalışmalarına bölge halkı da kendi imkanlarıyla destek verdi.

VATANDAŞLARDAN İLAÇLAMA MAKİNELERİYLE DESTEK

Rüzgar nedeniyle müdahalenin güçleştiği anlarda, vatandaşlar tarım ilaçlama makinelerine su doldurarak itfaiye ekiplerinin yanına koştu. Yerel halkın bu pratik müdahalesi, alevlerin daha fazla büyümesini engellemede önemli bir rol oynadı. Uzun süren çabaların ardından yangın tamamen kontrol altına alınırken, alevlerin çıkış nedeni henüz kesinleşmedi.

TARIMSAL ALANLARDA RÜZGAR FAKTÖRÜ

Özellikle rüzgarlı havalarda kırsal ve tarımsal alanlarda çıkan yangınlar, arazinin açık yapısı nedeniyle çok daha hızlı ilerleme riski taşıyor. Uzmanlar, zeytinlik gibi değerli tarım arazilerinde yangının ilk anlarında yerel halkın tarımsal ekipmanlarla sağladığı lojistik desteğin, itfaiyenin işini kolaylaştıran kritik bir unsur olduğuna dikkat çekiyor. Olay yerinde soğutma çalışmaları ve hasar tespiti gerçekleştirildi.