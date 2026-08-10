Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, son dönemde artan düzensiz çöp bırakma ve çevre kirliliği vakaları üzerine siyasi kanattan uyarı geldi. Yeni Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Veli Cot, bölgedeki çevre temizliği sorunlarına dikkat çekerek vatandaşları daha duyarlı olmaya çağırdı.

Yapılan açıklamaya göre, özellikle yol kenarlarına, boş arazilere ve çöp konteynerlerinin yanına bırakılan büyük hacimli atıklar ilçede ciddi bir görüntü kirliliği yaratıyor. Günlük yaşam alanlarının temiz tutulmasının sadece yerel yönetimlerin değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu aktaran Cot, "Temiz bir çevre, hepimizin ortak sorumluluğu. Çöplerimizi uygun alanlara bırakalım, konteyner çevrelerini kirletmeyelim" ifadelerini kullandı.

İNŞAAT ATIKLARI NASIL BERTARAF EDİLMELİ?

İnşaat molozları ve büyük ebatlı evsel atıkların standart çöp konteynerlerine veya doğaya bırakılması, hem halk sağlığını tehdit ediyor hem de çevre mevzuatına göre cezai yaptırım gerektiriyor. Bu tür atıkların, ilgili belediyelerin belirlediği hafriyat döküm sahalarına veya özel atık toplama merkezlerine yönlendirilmesi büyük önem taşıyor.

Çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren ailede ve toplumda oluşturulması gerektiğine vurgu yapan Cot, temiz ve düzenli yaşam alanlarının gelecek nesillerin hakkı olduğunu belirtti. Açıklama, "Çocuklarımıza temiz bir çevre, birbirimize saygılı bir yaşam alanı bırakalım" mesajıyla son buldu.