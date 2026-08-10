Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi, bu alandaki uzmanlara olan talebi rekor seviyeye taşıdı. Özellikle büyük teknoloji şirketleri, deneyimli yapay zekâ mühendislerini kadrolarına katabilmek için milyon liraları bulan maaş paketleri sunuyor. Bazı üst düzey pozisyonlarda yıllık ücretlerin 400 bin doları aşması, aylık kazancın yaklaşık 1,2 milyon liraya ulaşmasına neden oluyor. Bu rakam; deneyim, şirket ve ülkeye göre değişiklik gösterebiliyor.

ŞİRKETLER YETİŞMİŞ PERSONEL BULAMIYOR

Yapay zekâ uygulamalarının sağlık, finans, savunma, otomotiv, üretim ve e-ticaret gibi birçok sektörde yaygınlaşmasıyla birlikte uzman ihtiyacı da hızla arttı. Ancak üniversitelerden mezun olan kişi sayısı, sektörün talebini karşılamaya yetmiyor.

İşe alım uzmanları, özellikle makine öğrenmesi, büyük dil modelleri (LLM), veri bilimi ve yapay zekâ altyapıları konusunda deneyimli mühendislerin dünyanın birçok ülkesinde en zor bulunan çalışanlar arasında yer aldığını belirtiyor.

SADECE YAZILIM BİLMEK YETMİYOR

Sektörde yüksek gelir elde etmek isteyen adaylardan yalnızca yazılım bilgisi beklenmiyor. Python programlama dili, matematik, istatistik, veri analizi, bulut sistemleri ve üretken yapay zekâ teknolojilerine hâkim olmak önemli kriterler arasında gösteriliyor.

Bunun yanında İngilizce bilgisi ve uluslararası projelerde çalışma deneyimi de maaş seviyesini doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

TÜRKİYE'DE DE TALEP ARTIYOR

Türkiye'de faaliyet gösteren teknoloji girişimleri ile savunma sanayii şirketleri de son yıllarda yapay zekâ uzmanı istihdamını artırıyor. Yerli şirketlerin yanı sıra uzaktan çalışma modeliyle yurt dışındaki firmalara hizmet veren mühendislerin döviz üzerinden gelir elde etmesi de mesleğin cazibesini artırıyor.

Uzmanlar, yapay zekânın birçok mesleği dönüştüreceğini ancak bu teknolojiyi geliştiren ve yöneten nitelikli çalışanlara olan ihtiyacın uzun yıllar devam edeceğini değerlendiriyor