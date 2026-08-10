Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan ANFAŞ

Fuar Merkezi için yapılan 'İçkili Yer Bölgesi' ilan edilme talebi, Aksu Belediye Meclisi ağustos ayı olağan toplantısında reddedildi. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, komisyon tarafından incelenen önerge, fuar alanının Antalya-Alanya karayoluna sıfır konumda olması ve çevresindeki meskun mahaller gerekçe gösterilerek meclisten geçmedi.

Aksu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Birim Müdürü Elif Al, meclis üyelerine yaptığı sunumda talebin ana bina ve ön taraftaki otopark alanını kapsadığını belirtti. Ulusal ve uluslararası konserler düzenlenmesi amacıyla yapılan başvurunun, özellikle otopark kısmının Antalya-Alanya yoluna sınır olması nedeniyle komisyondan ret aldığını aktardı. Al, ana bina için de meskun mahallere yakınlık nedeniyle olumsuz görüş bildirildiğini ifade etti.

BELEDİYE BAŞKANI YILDIRIM KARARI NASIL AÇIKLADI?

Kararın ardından mecliste yaşanan tartışmalara yanıt veren Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, ruhsatı verme taraftarı olduklarını ancak yapılan incelemelerde hukuki ve hayati riskler tespit edildiğini söyledi. Yıldırım, alanın ana yol üzerinde bulunduğunu vurgulayarak, 'Yarın 50 bin kişi gelse, bir kişi yola çıkıp çarpılsa bu beni ve meclisi zor durumda bırakacak. Ölüme sebebiyet vermiş oluruz.' dedi. Olası bir kazada savcıların ruhsat sürecini sorgulayacağını belirten Yıldırım, engeller nedeniyle bu izni veremediklerini dile getirdi.

MECLİS ÜYELERİ KARARA NE TEPKİ VERDİ?

Gündem maddesinin reddedilmesi, meclisteki parti grupları arasında görüş ayrılıklarına neden oldu. CHP Grup Sözcüsü Mustafa Oruç, ANFAŞ'ın turizmin merkezinde yer aldığını ve global düşünülmesi gerektiğini belirterek, komisyondan ret çıkacak bir maddenin meclis gündemine taşınmasını eleştirdi. AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Mekik ise Aksu'nun alkolle değil, köftesi ve nar domatesi gibi kültürel değerleriyle öne çıkmasını istediklerini ifade ederek gençlerin korunması gerektiğine dikkat çekti.

İÇKİ RUHSATI VE OTOYOL DÜZENLEMESİ NEDİR?

Mevzuata göre, şehirler arası karayolları kenarında açılacak içkili mekanların trafik güvenliğini tehlikeye atmaması için katı mesafe ve güvenlik şartlarını karşılaması gerekiyor. ANFAŞ'ın ön bölümünün doğrudan yoğun trafiğe sahip Antalya-Alanya güzergahına bakması, olası yaya kazalarında ruhsatı veren yerel yönetimleri doğrudan hukuki yaptırımla karşı karşıya bırakabiliyor. Alınan bu meclis kararının ardından, merkezde düzenlenecek uluslararası etkinliklerin organizasyon yapısında nasıl bir yol izleneceği yakından takip ediliyor.